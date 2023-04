Vancouver (British Columbia), 3. April 2023 / IRW-Press / - Juggernaut Exploration Ltd. (TSX-V: JUGR) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das "Unternehmen" oder "Juggernaut") freut sich, eine nicht vermittelte Flow-through-Finanzierung von bis zu 3,0 Millionen $ bekannt zu geben. Crescat Capital LLC ("Crescat") hat zugestimmt, eine strategische Investition zu tätigen, die eine Eigentümerschaft von 19,17 % am Unternehmen nach der Finanzierung auf partiell verwässerter Basis darstellt. Juggernaut begrüßt diese strategische Investition von Crescat Capital und die technische Unterstützung von Dr. Quinton Hennigh. Die Projekte von Juggernaut stoßen weiterhin auf starkes Interesse und erfahren die Unterstützung gleichermaßen seitens führender Institutionen wie Bergbauunternehmen, was die Qualität der drei vollständig genehmigten, zu 100 % kontrollierten und bohrbereiten Projekte des Unternehmens bestätigt, die sich in einem erstklassigen geologischen Terran im Nordwesten von British Columbia und im Goldenen Dreieck befinden.

Dr. Quinton Hennigh hat die Rolle eines speziellen technischen Beraters des Unternehmens übernommen. Er ist der technische Berater für alle Gold- und Silber-Bergbauinvestitionen von Crescat. Dr. Hennigh ist ein weltweit anerkannter Explorationsgeologe mit einer Erfahrung von über 30 Jahren, unter anderem bei den großen Goldabbauunternehmen Homestake Mining, Newcrest Mining und Newmont Mining.

Dr. Hennigh sagte: "Wir freuen uns, dass Juggernaut mit den Bohrungen bei Midas und Empire fortfährt. Angesichts der Beschaffenheit der Ziele, die möglicherweise hochgradig und umfassend sind, sowie des jüngsten positiven Trends im Rohstoffsektor wird Juggernaut in diesem Jahr eine der aufregendsten Explorationsgeschichten in British Columbia sein. Nachdem ich die Bohrpläne geprüft habe, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass sie in dieser Saison zwei bemerkenswerte Entdeckungen verzeichnen könnten."

Die Flow-through-Finanzierung wird aus bis zu 18.750.000 Flow-through-Einheiten ("FT-Einheiten") bestehen, die zu einem Preis von jeweils 0,16 $ angeboten werden (Bruttoeinnahmen von bis zu 3.000.000 $). Jede FT-Einheit wird aus einer Flow-through-Stammaktie sowie einem Warrant auf den Erwerb einer Non-Flow-through-Stammaktie zu einem Preis von 0,20 $ über einen Zeitraum von 24 Monaten ohne Zwangsumwandlung bestehen. Nach dem Abschluss des Flow-through-Angebots, das am oder vor dem 15. Mai abgeschlossen werden soll, hat Crescat zugestimmt, die Mehrheit dieser Einheiten zu erwerben, was einer Eigentümerschaft von 19,17 % am Unternehmen nach der Finanzierung entspricht.

Directors und Officers des Unternehmens könnten im Rahmen der Platzierung Wertpapiere erwerben, wobei diese Beteiligung als "Transaktion mit einer nahestehenden Partei" gemäß der Definition von Multilateral Instrument 61-101 ("MI 61-101") erachtet wird. Es ist davon auszugehen, dass eine solche Beteiligung von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen ist.

Dan Stuart, Director, President und CEO von Juggernaut, sagte:

"Wir freuen uns, dass wir unsere Beziehungen zu Crescat Capital als strategischem Investor sowie zu Dr. Hennigh als speziellem technischem Berater und Investor stärken können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die eine nachweisliche Erfolgsbilanz sowohl in finanzieller als auch in technischer Hinsicht vorweisen können. Dies wird es Juggernaut ermöglichen, das volle Potenzial seiner Aktiva langfristig zu erschließen und so den Wert für alle Aktionäre zu steigern. Diese Investition und die strategische Partnerschaft, zusammen mit der kontinuierlichen Unterstützung und dem Interesse anderer weltweit anerkannter Institutionen und führender Bergbauunternehmen, ist eine enorme Bestätigung, die das beträchtliche kurzfristige Entdeckungspotenzial unserer zu 100 % kontrollierten Konzessionsgebiete verdeutlicht. Nach der Finanzierung wird Juggernaut eine straffe Kapitalstruktur von nur 62.197.452 Aktien, keine Schulden und einen starken Kassenstand von etwa 5.000.000 $ aufweisen. Damit befinden wir uns in einer günstigen Position, um unsere Pläne hinsichtlich Bohrungen bei Midas, Empire und Bingo (insgesamt etwa 6.000 m) weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, die ersten Bohr- und Explorationsprogramme durchzuführen und die Ergebnisse zu veröffentlichen."

Das Unternehmen könnte Vermittlungsprovisionen aus den Bruttoeinnahmen der Finanzierung in bar bezahlen und Vergütungsoptionen für verkaufte Einheiten ausgeben. Diese nicht vermittelte Privatplatzierung unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange. Sämtliche Aktien, die im Rahmen dieses Angebots ausgegeben werden, sowie etwaige Aktien, die aufgrund der Ausübung von Warrants ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum.

Über Crescat Capital LLC

Crescat ist ein globales Makro-Asset-Management-Unternehmen mit Hauptsitz in Denver in Colorado. Die Mission von Crescat besteht darin, durch den Einsatz taktischer Investmentthemen, die auf eigenen, wertorientierten Firmenkapital- und Makromodellen basieren, langfristig Wohlstand aufzubauen und zu schützen. Das Ziel von Crescat sind branchenführende absolute und risikoadjustierte Renditen über vollständige Konjunkturzyklen mit geringer Korrelation zu gängigen Vergleichswerten. Der Investmentprozess des Unternehmens beinhaltet eine Mischung von Anlageklassen und Strategien, um die individuellen Bedürfnisse und Ziele eines jeden Kunden zu unterstützen, und umfasst Global-Macro-, Long/Short-, Large-Cap- und Edelmetallfonds.

Crescat wird von seinem technischen Berater Dr. Quinton Hennigh bei Investitionen in Gold- und Silberressourcenunternehmen beraten. Dr. Hennigh wurde Wirtschaftsgeologe, nachdem er sein PhD-Diplom in Geologie/Geochemie (Geology/Geochemistry) an der Colorado School of Mines erlangt hatte. Er kann eine Explorationserfahrung von über 30 Jahren bei großen Goldminenunternehmen vorweisen, einschließlich Homestake Mining, Newcrest Mining und Newmont Mining. Kürzlich gründete Dr. Hennigh Novo Resources Corp., wo er als Chairman fungiert. Zu seinen bemerkenswerten Projektbeteiligungen zählen unter anderem die Goldlagerstätte Springpole von First Mining Gold in Ontario, der Erwerb der Goldmine Fosterville von Kirkland Lake Gold in Australien, die Goldlagerstätte Rattlesnake Hills in Wyoming sowie das Goldprojekt Tuvatu von Lion One auf Fidschi.

Über Juggernaut Exploration Ltd.

Juggernaut Exploration Ltd. ist ein Unternehmen, das Edelmetallprojekte in der geopolitisch stabilen Rechtsprechung Kanadas generiert und sein Hauptaugenmerk auf das produktive geologische Umfeld im Nordwesten von British Columbia richtet, das das Goldene Dreieck umfasst.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Juggernaut Exploration Ltd.

Dan Stuart

President, Director und Chief Executive Officer

604-559-8028

mailto:info@juggernautexploration.com

http://www.juggernautexploration.com

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGE

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die zahlreichen Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Juggernaut unterliegen, die dazu führen können, dass künftige Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich der Fähigkeit, die geplante Privatplatzierung abzuschließen. Die Leser werden gewarnt, sich nicht auf diese Aussagen zu verlassen.

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN U.S. PERSONEN ODER ZUR VERTEILUNG AN U.S. NEWSWIRE SERVICES. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF DER IN IHR BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.

