NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Angesichts des sehr schwachen Januars habe er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns zwar leicht nach unten korrigiert, doch im Februar und März dürfte es schon wieder etwas besser gelaufen sein, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sei er nun noch etwas pessimistischer als der Markt. Allerdings erschienen die Aktien sehr günstig bewertet./la/mis



ISIN: DE000EVNK013