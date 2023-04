Hofstetten (ots) -Am Gründonnerstag, 6. April 2023, startet das Freilichtmuseum Ballenberg in die neue Saison. Die Besucherinnen und Besucher entdecken mit dem Jahresthema "Spielt! Spiel und Sport in der Schweiz" den Ballenberg auf spielerische Art und in der neuen Sonderausstellung "Die Hose der Bösen: Schwingen - eine lebendige Tradition" werden spannende Geschichten über die Schweizer Traditionssportart erzählt."Spielt!": Mit dieser Aufforderung startet das Freilichtmuseum Ballenberg in die neue Saison. Das Jahresthema widmet sich dem Spiel und dem Sport in der Schweiz. Spiel und Sport sind und waren menschliche Grundbedürfnisse. Auch im strengen Arbeitsalltag fanden sich immer Zeitfenster für sportliche Aktivitäten und Spiele. Sei es im Wettkampf oder zur Unterhaltung. Auch auf dem Land. Häufig waren Dorffeste eine solche Gelegenheit. Oder die Zeit nach dem Sonntagsgottesdienst. Kegeln, Hornussen, Jassen, Strassenspiele, Kinderspiele: Viele der manchmal Jahrhunderte alten Schweizer Volksspiele und Sportarten werden auch heute noch gepflegt. Die Ballenberg-Gäste sind eingeladen, sich in Wettkämpfen zu messen und mehr über alte Schweizer Spiele und Sportarten zu erfahren.Sonderausstellung zum Thema SchwingenEingebettet in das Jahresthema ist die Sonderausstellung "Die Hose der Bösen: Schwingen - eine lebendige Tradition" rund um die Kulturgeschichte des Schwingens. Die Eröffnung der Ausstellung erfolgt zehn Tage nach Saisonstart, am Sonntag, 16. April 2023, gemeinsam mit dem Ballenberg-Schwinget. 2019 erhielt das Freilichtmuseum Ballenberg als Schenkung des ehemaligen "Schwingermuseums Winterthur" den Nachlass von Karl Meli und Irene Bodenmann-Meli. Diese grosse Sammlung an Ehrengaben und weiteren Erinnerungsstücken aus der langen Karriere des zweifachen Schwingerkönigs Meli, seiner kranzschwingenden Tochter sowie von anderen ehemaligen Schwingern gibt den Anlass, für die Saison 2023 und 2024 eine Sonderausstellung rund ums Schwingen zu realisieren. Anhand der Hose und vielen unterschiedlichen Objekten aus der umfangreichen Sammlung werden Geschichten vom Schwingen in früheren und heutigen Zeiten erzählt. Über die Hose entstehen Querverbindungen zu historischen Lebens- und Alltagswelten der Schweiz und zu ganz verschiedenen Handwerken: Vom Zwilchstoff und Leder über das Sägemehl und den Gabentempel, den Kunsthandwerken für die Ehrengaben, Musik, Festen und gelebten Traditionen bis hin zu unterschiedlichen Stimmen aus dem heutigen Schwingsport und internationalen Vergleichen.Digitale Ballenberg-BegleitungPünktlich zum Saisonstart wird im Freilichtmuseum der digitale Museumsführer "Ballenberg haushoch digital" lanciert: Besucherinnen und Besucher können mit dem digitalen Museumsführer Zusatzinformationen zu den Gebäuden und Ausstellungsobjekten sowie zum aktuellen Tagesprogramm via QR-Code auf ihrem Smartphone abrufen. Der digitale Museumsführer ist aus einem durch Bund und Kanton Bern geförderten Covid-19-Transformationsprojekt entstanden. Neben weiterführenden und tagesaktuellen Informationen ist ein Angebot an verschiedenen thematischen Touren durch das Freilichtmuseum abrufbar. Das digitale Ergänzungsangebot soll laufend ausgebaut werden.Das Wichtigste in KürzeDas Freilichtmuseum Ballenberg ist ab 6. April bis und mit 29. Oktober 2023 täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.Der Eintrittspreis beträgt 32 Franken für Erwachsene, Kinder vom 6. bis 16. Geburtstag bezahlen CHF 16, Kinder unter 6 Jahren besuchen das Museum kostenlos. Der Besuch des Freilichtmuseums Ballenberg ist in den Schweizer Museumspass inkludiert, Raiffeisen MemberPlus besuchen das Museum ebenfalls kostenlos.Die Sonderausstellung "Die Hose der Bösen: Schwingen - eine lebendige Tradition" öffnet am Sonntag, 16. April 2023, ihre Tore. Der Besuch der Sonderausstellung ist im Eintrittspreis inbegriffen.Neben Jahresthema und Sonderausstellung wartet das Freilichtmuseum Ballenberg auch in der aktuellen Saison mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm auf. Alle Veranstaltungen 2023 sind im Online-Veranstaltungskalender ersichtlich: https://ballenberg.ch/de/erlebnisangebote/events/Pressekontakt:Irene ThaliLeiterin Marketing und VerkaufTelefon: 033 952 10 33E-Mail: irene.thali@ballenberg.chOriginal-Content von: Freilichtmuseum Ballenberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072441/100905305