Zum Beginn der neuen Handelswoche zeichnet sich am US-Aktienmarkt eine uneinheitliche Entwicklung bei den Indizes ab. Während Techwerte zum Handelsstart unter Druck geraten könnten, zeichnet sich beim Dow Jones ein freundlicher Auftakt ab. Im Fokus stehen dabei Öl-Aktien sowie die Papiere des US-Autobauers Tesla. Das Ölkartell Opec+ hat am Wochenende angekündigt, die Öl-Förderung deutlich zu drosseln. Von Mai an soll die Produktion um gut eine Million Barrel (je 159 Liter) pro Tag niedriger ausfallen. ...

