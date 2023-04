HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Im März 2023 habe sich für einige Banken viel geändert, vor allem die UBS und HSBC, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun lege sich der Staub. Richardson hält europäische Banken für vergleichsweise robust, außerordentlich günstig bewertet und nur wenig nachhaltigem Gegenwind ausgesetzt. Papiere von Barclays und ING hält der Experte für überverkauft, Anteilsscheine irischer Retailbanken glänzten kurzfristig mit ihren Defensivqualitäten./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 14:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008