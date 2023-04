Rückschlag für den Borussia Dortmund im Kampf um die Meisterschaft: Der BVB hat das absolute Spitzenspiel am vergangenen Samstag beim FC Bayern München mit 2:4 Toren verloren und damit die Tabellenführung eingebüßt. Die neunte Niederlage in Folge in der Allianz-Arena lässt die Anleger auf den Verkaufsknopf drücken. Das Spiel war nicht nur der perfekte Einstand für Bayerns neuen Trainer Thomas Tuchel - es war auch über weite Strecke eine Machtdemonstration der Roten. Bereits nach 23. Minuten stand ...

