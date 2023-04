Während seiner Tätigkeit als President of Worldwide Operations von Walt Disney Parks and Resorts war Al Weiss für Disneys weltweite Vergnügungsparks, Hotels und Resorts, Kreuzfahrtlinien sowie Produkte und Erlebnisangebote verantwortlich

MIAMI, FL / ACCESSWIRE / 3. April 2023 / SKYX Platforms Corp. (NASDAQ:SKYX) (d/b/a "Sky Technologies") SKYX, ein hochgradig disruptives Plattformtechnologie-Unternehmen mit weltweit über 60 erteilten und angemeldeten Patenten, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, sichere und intelligente Häuser und Gebäude zum neuen Standard zu machen, gab heute bekannt, dass Al Weiss, ehemaliger President of Worldwide Operations von Walt Disney Parks and Resorts, als Senior Business Development Advisor zu SKYX gestoßen ist. Herr Weiss wird das Unternehmen bei strategischen Geschäftsanbahnungen, Partnerschaften und Engagements in den USA und weltweit unterstützen.

Bevor er zu SKXY kam, hatte Herr Weiss eine äußerst erfolgreiche 39-jährige Karriere bei The Walt Disney Company. Er begann als 18-jähriges Mitglied der Belegschaft und stieg in verschiedene Führungspositionen auf, unter anderem als President von Walt Disney World Resorts von 1994 bis 2005, als er zum Worldwide President of Operations von Disney ernannt wurde. Während seiner Tätigkeit als President of Worldwide Operations von Walt Disney Parks and Resorts war Al Weiss für Disneys weltweite Vergnügungsparks, Hotels und Resorts, Kreuzfahrtlinien sowie Produkte und Erlebnisangebote verantwortlich. Neben Disney hatte Weiss verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem als Vorsitzender der Metro Orlando Economic Development Commission, als Treuhänder an der University of Central Florida und der Stetson University sowie als Mitglied des Gründungsvorstands von Travel Promotion. Im Jahr 2018 gründete er Global Blockchain Ventures, einen 100-Millionen-Dollar-Fond für Investitionen in die Blockchain-Technologie, wo er als Chairman und General Partner fungiert.

Herr Weiss sagt: "Ich freue mich sehr, Rani, dem SKYX-Team und ihrer ‚Bewegung' beizutreten, da ich fest davon überzeugt bin, dass die Sicherheitsaspekte und intelligenten Funktionen der smarten Plattformtechnologien von SKYX wegweisend sind und sich zum neuen Standard für sichere und intelligente Häuser, Gebäude, Hotels und sogar Kreuzfahrtschiffe entwickeln werden."

"Wir sind froh und stolz, dass sich ein so prominenter Wirtschaftsführer der ‚Bewegung' von SKYX anschließt", sagte Rani Kohen, Gründer und Executive Chairman von SKYX Platforms. "Herr Weiss wird das Unternehmen in seiner neuen Rolle bei strategischen Anbahnungen, Partnerschaften und anderen Engagements in den USA wie auch weltweit unterstützen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm, um SKYX in den kommenden Quartalen neue Türen zu öffnen."

Über SKYX Platforms Corp.

Da Strom in jeder Wohnung und in jedem Gebäude zum Standard gehört, besteht unsere Mission darin, Wohnungen und Gebäude gemäß neuem Standard sicher und intelligent zu machen.

SKYX Platforms Corp. (NASDAQ: SKYX) verfügt über eine Reihe von revolutionären, sicheren und intelligenten Plattformtechnologien mit über 60 US-amerikanischen und weltweiten Patenten und Patentanmeldungen. Der Schwerpunkt unserer Technologien liegt auf hoher Qualität und Benutzerfreundlichkeit, während sie sowohl die Sicherheit als auch den Lebensstil in Wohnungen und Gebäuden erheblich verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte in jedem Raum von Wohnungen und Gebäuden in den USA und in allen Teilen der Welt unumgänglich sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter https://SKYXPlatforms.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind an den Begriffen "anpeilen", "antizipieren", "glauben", "können", "könnten", "fortsetzen", "einschätzen", "erwarten", "bewerten", "prognostizieren", "Anleitung", "beabsichtigen", "wahrscheinlich", "dürften", "objektiv", "fortlaufend", "Ausblick", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "vermutlich", "projizieren", "anstreben", "anvisieren", "sehen", "werden" oder "würden" bzw. die Verneinungen oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbare Begriffe erkennbar; es enthalten jedoch nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen wie die, dass die Sicherheitsaspekte und intelligenten Funktionen der intelligenten Plattformtechnologien von SKYX bahnbrechend sind und zu einem neuen Standard für sichere und intelligente Häuser, Gebäude, Hotels und sogar Kreuzfahrtschiffe werden. Diese Aussagen spiegeln die vernünftige Einschätzung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele nur schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen können, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine intelligenten Produkte und Technologien erfolgreich auf den Markt zu bringen, zu vermarkten, zusätzliche Funktionen zu entwickeln und Marktakzeptanz zu erreichen, einschließlich des Beginns von Vorverkäufen, der Bemühungen des Unternehmens und seiner Fähigkeit, die Einführung der intelligenten Plattformen von Sky in Wohnungen, Gebäuden, Kreuzfahrtschiffen und Gemeinden sowie die Einführung durch Hotels voranzutreiben, die Fähigkeit, Marktanteile zu erobern, die Fähigkeit, Verkaufs- und Lizenzierungsmöglichkeiten wahrzunehmen, die Fähigkeit, den Code Mandatory-Status für den SkyPlug zu erreichen, Risiken, die sich aus Fusionen und Übernahmen ergeben, sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission beschrieben sind, einschließlich der regelmäßigen Berichte auf Formular 10-K und Formular 10-Q. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den US-Bundeswertpapiergesetzen erforderlich.

