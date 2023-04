Boxberg (ots) -Auf der Altenpflege Messe, die vom 25. bis zum 27. April in Nürnberg stattfindet, präsentiert HOFMANNs innovative und nachhaltige Konzepte für die Gemeinschaftsverpflegung. Interessenten können sich in Halle 7, Stand H57, über das Angebot des Versorgungsspezialisten informieren. Das Traditionsunternehmen aus Boxberg-Schweigern steht seit mehr als 60 Jahren für hausgemachte Speisen in handwerklicher Qualität, die tiefkühlfrisch geliefert werden. Mit seinen individuellen Verpflegungskonzepten beliefert das Unternehmen Krankenhäuser, Seniorenheime, Schulen und Kindertagesstätten sowie Essen auf Rädern.HOFMANNs entwickelt optimierte und serviceorientierte Lösungen für seine Kunden in der stationären und ambulanten Seniorenpflege: Basis ist ein Buffetsystem, mit dem aus mehr als 300 Menükomponenten und Komplettgerichten der Speiseplan individuell erstellt werden kann. So können die Einrichtungen die Menüs flexibel und passgenau planen, zusammenstellen und auf Wünsche und Anforderungen der Häuser abstimmen. Das Angebot reicht von Vollkost, angepasster Vollkost, vegetarischen und veganen Menüs bis hin zu Trinkkost. Dabei berücksichtigt HOFMANNs aktuelle ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse bei der Entwicklung neuer Kreationen und bezieht Trends bei der Produktentwicklung ein - das sorgt für kulinarische Abwechslung. Um einen Beitrag für eine grünere Zukunft zu leisten, setzt die Menü-Manufaktur bei dem Buffet-System und den Einzelmenüs auf ein nachhaltiges Verpackungskonzept: Die BIOPAP-Mehrportions-Schalen für die stationäre Verpflegung sowie die Einzelportions-Schalen für die ambulante Seniorenverpflegung bestehen überwiegend aus Cellulose und ist plastik- sowie PET-frei. Die innovative Menüverpackung erhielt 2020 Gold beim Deutschen Verpackungspreis in der Kategorie Nachhaltigkeit.Individuelle Beratung und persönlicher Austausch haben PrioritätHOFMANNs entwickelt mit und für seine Kunden individuelle Konzepte. Dazu arbeitet neben den Fachberatern ein Team aus erfahrenen Oecotrophologinnen im direkten Austausch mit den Einrichtungen zusammen. Auch bei der Erstellung der individuellen Speisepläne und Verpflegungskonzepte steht das Team bereit, um auf spezielle Wünsche und Anforderungen einzugehen. Darüber hinaus bieten die Ernährungsberaterinnen Schulungen an und begleiten Aktionen und Veranstaltungen. Die Experten betreuen und beraten die Kunden in allen Bereichen auf einer vertrauensvollen Basis.Persönlicher Austausch und die individuelle Versorgung mit Lösungen haben Priorität. So freut sich das HOFMANNs Team schon auf seine Kunden und Besucher am Stand auf der Altenpflege Messe. "Wir schätzen den Dialog mit unseren Partnern in der stationären und ambulanten Seniorenverpflegung wirklich sehr", so Josef Kappelmeier, Regionalverkaufsleiter bei HOFMANNs. "Unsere Präsenz auf der Messe gibt uns eine gute Gelegenheit, unsere wirtschaftlichen und vielfach praxiserprobten Verpflegungslösungen detailliert darzustellen. Mit Buffet- und Komponentensystem für stationäre Einrichtungen und Einzelmenüs für den ambulanten Bereich sind wir da sehr gut aufgestellt. Wir ergänzen das auf der Messe und tagtäglich durch kompetente Beratung und individuelle Lösungsansätze. Etwas, das mir besonders am Herzen liegt."Engagement für Nachhaltigkeit und KlimaschutzUm den Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen, hat HOFMANNs eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die fester Bestandteil des täglichen Handelns im Unternehmen ist. Die wichtigsten Prinzipien sind die Reduzierung des Energieverbrauchs, Abfallvermeidung und Recycling. Darüber hinaus legt der Versorgungsspezialist bei der Herstellung der tiefkühlfrischen Menüs großen Wert auf Regionalität der eingesetzten Produkte. Rund 75 Prozent der verwendeten Rohwaren stammen von Lieferanten aus der Region, mit denen HOFMANNs langjährige Partnerschaften pflegt. Die Menü-Manufaktur achtet dabei auch auf Bio-Zertifizierung. Auf Geschmacksverstärker und künstliche Farb- und Aromastoffe wird verzichtet. Die Menüs werden durch schonendes Tiefgefrieren mit umweltverträglichen Kältemitteln haltbar gemacht. Dadurch bleiben Vitamine und Nährwerte optimal erhalten.Pressekontakt:Kontakt Presseanfragen:Daniela SeidlSeidl PR & Marketing GmbHRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: 0201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comKontakt HOFMANNs:Hofmann Menü-Manufaktur GmbHAdelbert-Hofmann-Straße 697944 Boxberg-SchweigernOriginal-Content von: Hofmann Menü-Manufaktur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130467/5478876