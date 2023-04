Azad Zangana (Schroders): Zentralbanken priorisieren die Inflation gegenüber dem Wachstum

31.01.2023 - Der Inflationsdruck bedeutet, dass die Geldpolitik straffer und restriktiver sein muss, als es zuletzt der Fall war. Längerfristig höhere Zinsen werden ein wichtiges Merkmal einer neuen Geldpolitik und eines neuen Marktverhaltens sein.

Das Jahr 2022 war ein richtungsweisendes Jahr für die Geldpolitik. Eine Zeit lang führten die Zentralbanken die steigende Gesamtinflation auf verschiedene Schocks zurück: Lieferengpässe im Zuge der Pandemie sowie höhere Lebensmittel- und Energiepreise aufgrund des Krieges in der Ukraine. Diese Faktoren wurden als vorübergehend angesehen. Die Entscheidungsträger waren daher der Ansicht, dass eine Straffung der geldpolitischen Zügel keine große Wirkung zeigen würde. Es wurde jedoch deutlich, dass diese vorübergehenden Kostenerhöhungen Druck an anderen Stellen ausgelöst und sich auf weitere Bereiche der Wirtschaft ausgebreitet hatten. Plötzlich stieg die Inflation im Dienstleistungssektor deutlich, wozu vor allem das Lohnwachstum beitrug.

Die Zentralbanken erkannten an, dass man die externen Schocks nicht länger isoliert betrachten konnte. Diese Schocks, so erkannten sie, mussten im Kontext größerer Veränderungen in der globalen Wirtschaft gesehen werden, die über einen sehr viel längeren Zeitraum eingetreten waren. Die Umstände der Vergangenheit, die dazu beigetragen hatten, die Löhne, die Kosten für Importwaren und die Energiepreise einzudämmen, waren in Zukunft möglicherweise nicht mehr gegeben. Die Entscheidungsträger akzeptierten nach und nach, dass wir uns in einer neuen Ära befinden, die durch Engpässe auf der Angebotsseite und häufigere Preiserhöhungen gekennzeichnet ist ...