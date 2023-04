Saguenay, Québec - 3. April 2023 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (FWE: KD0) freut sich, gemeinsam mit Développement économique 02 ("DE02") und der Regionalkonferenz der Präfekten von Saguenay-Lac-Saint-Jean ("CRP") die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen First Phosphate und dem Regional Economic Benefits Maximization Committee ("CMAX") bekanntgeben zu können.

"Diese Kooperationsvereinbarung wird sowohl First Phosphate als auch der Wirtschaftsgemeinschaft der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec Vorteile bringen", erklärten der CEO von First Phosphate, John Passalacqua, der Präsident der CRP und Präfekt des Regionalbezirks Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet, sowie der Präsident von DE02 und Präfekt des Regionalbezirks Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon.

Im Rahmen der Vereinbarung wird First Phosphate in der Lage sein, direkt mit den unternehmerischen Kräften der Region in Kontakt zu treten, um dem Unternehmen zu helfen, seine Projekte in einem breiteren Kontext und ohne Probleme mit Zulieferern durchzuführen. Für CMAX wird sich die Vereinbarung für Bauunternehmen, Ausrüstungshersteller und deren Zulieferer in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec wirtschaftlich positiv auswirken.

"First Phosphate schätzt es sehr, dass die Bevölkerung der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean das Phosphatminenprojekt des Unternehmens und seine wertschöpfenden Mineralverarbeitungsanlagen so herzlich willkommen heißt. First Phosphate ist der festen Überzeugung, dass seine Projekte gut in das örtliche Gemeinwesen integriert sein müssen und das Unternehmen sein Möglichstes tun muss, um sicherzustellen, dass die Gemeinde von den wirtschaftlichen Nebeneffekten profitiert. First Phosphate freut sich darauf, die Region in die nordamerikanische Batterieproduktionsindustrie für Elektrofahrzeuge zu integrieren", so John Passalacqua, CEO von First Phosphate.

"Im Namen unserer Kollegen von DE02 und der Regionalkonferenz der Präfekten freuen wir uns über die Unterzeichnung dieser Vereinbarung, da sie sicherstellt, dass wir mit dem Team von First Phosphate in ständigem Austausch stehen, um es bei der Entwicklung der Wertschöpfungskette rund um das hochwertige Phosphatmineral zu unterstützen, das speziell für die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterieindustrie bestimmt ist. Gleichzeitig ermöglicht uns diese Vereinbarung, First Phosphate eine direkte, privilegierte Beziehung innerhalb unseres Pools von regionalen Auftragnehmern und Zulieferern anzubieten. Diese Zulieferer, deren Kompetenzen und Erfahrungen bei Großprojekten weltweit anerkannt sind, werden auch in der Lage sein, neue Kompetenzfelder in diesem vielversprechenden Wirtschaftszweig zu erschließen", so Louis Ouellet.

"Wir möchten auch die Offenheit und Dynamik des Managements von First Phosphate hervorheben, das von Anfang an mit den politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean zusammengearbeitet hat", so Louis Ouellet weiter.

"Die Mitglieder des Table régionale des élus (TRÉ), dessen Präsident der Präfekt des Regionalbezirks du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard, ist, unterstützen nachdrücklich den an die höheren Regierungsebenen gerichteten Antrag von First Phosphate, Phosphat in die Liste der kritischen und strategischen Materialien von Québec und Kanada aufzunehmen", so Yanick Baillargeon, Präsident von DE02 und Präfekt des Regionalbezirks du Domaine-du-Roy.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-("LFP")-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzgebührenfreien Landschürfrechten, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Über CMAX

Das Regional Economic Impact Maximization Committee steht heute unter der Schirmherrschaft der Regionalkonferenz der Präfekten der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean. Das CMAX wurde Anfang der 2000er Jahre von der Conférence régionale des élus (CRÉ) gegründet, um sicherzustellen, dass regionale Unternehmen so weit wie möglich vom Wohlstand profitieren, der durch die Entwicklung großer Projekte in der Region geschaffen wird. CMAX überwacht heute Ausschreibungen für öffentliche und private Projekte aller Größenordnungen und schafft optimale Bedingungen zwischen großen Beschaffungsnetzen und regionalen Zulieferern, um die Auftragsvergabe zugunsten von Unternehmen in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean zu erleichtern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Kent, President

mailto:peter@firstphosphate.com

Tel: +1 (647) 707-1943

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Für weitere Informationen über die Regionalkonferenz der Präfekten der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean wenden Sie sich bitte an:

Louis Ouellet, President

mailto:prefet@mrclac.qc.ca

Tel: +1 (418) 321-1239

Für weitere Informationen über Développement économique 02 wenden Sie sich bitte an:

Yanick Baillargeon, President

mailto:prefet@mrcdomaineduroy.ca

Tel: +1 (418) 671-8272

