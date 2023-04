Jahrelang war der VW Gold das meistverkaufte Auto in Deutschland, für viele war es das erste Auto im Leben und bis heute gibt es zahlreiche Fans der diversen Modelle, die in dieser Reihe erschienen sind. Für die Zukunft müssen Anhänger sich aber wohl keine allzu großen Hoffnungen machen, dass hier noch viel passieren wird.Wie in der "Automobilwoche" zu lesen ist, plant Volkswagen (DE0007664039) derzeit nicht damit, beim Gold weitere Verbrenner-Variationen auf den Markt zu bringen. Das verriet Markenchef Thomas Schäfer in einem Interview. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...