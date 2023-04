Attraktive Aktien-Chancen aus der zweiten Reihe: https://bit.ly/3KsyXux Jetzt die smallCAP Champions kennenlernen! In der kurzen Karwoche erwarten Anleger gleich mehrere wegweisende Fundamentaldaten, darunter Industrieaufträge, Einkaufmanagerindizes und Arbeitslosenzahlen. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, glaubt, dass der US-Arbeitsmarkt weiter stark bleiben wird. Das sei vor allem für die Notenbank Fed und ihren Inflationsbekämpfungskurs ein schlechtes Zeichen, so Krämer im Gespräch mit wallstreet:online. Krämer spricht auch über die Risiken am Gewerbeimmobilienmarkt, den weiteren Zins-Kurs der Fed und die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland eventuell doch noch um eine technische Rezession herumkommen könnte. Der Wochenausblick jetzt im Video!