Als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich Trump am Dienstagmorgen (Ortszeit in New York) in einem Strafverfahren verantworten. Grund für die Anklage sei eine frühere Zahlung von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Diese Zahlung könnte im Konflikt mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung stehen. Die genauen Anklagepunkte und Details sind noch unklar und werden erst mit der Anklageverlesung öffentlich.Trump kündigte über sein Online-Netzwerk "Truth Social" an, bei dem Verfahren vor Gericht zu erscheinen und beklagt: "Das ist nicht Amerika, wie es sein sollte!". Zusätzlich stellt er sich bei dem ganzen Verfahren als Opfer dar, bezeichnet die Anklage als "Hexenjagd" und diffamierte den Bezirksanwalt Bragg als "Psychopathen". New York stellt sich bereits auf einen großen Andrang und Demonstrationen ein. Denn Trump rief seine Anhänger zu Protesten auf, wie sie auch bereits die radikale Republikanerin und Trump-Anhängerin Marjorie Taylor ankündigte.phoenix sendet am Dienstagabend, den 4. April 2023, ab 20.00 Uhr anlässlich der Anklageverlesung eine phoenix vor ort-Strecke mit Live-Bildern aus New York rund um das Gericht. Der frühere US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, wird für ein phoenix-Live-Interview zur Verfügung stehen. Als Experte im Studio wird der Politikwissenschaftler und Publizist Andrew B. Denison das Geschehen in New York analysieren und einordnen. Durch die Sendung führt Moderator Hans-Werner Fittkau.