Seltene Erden nicht aus China: American Rare Earths: Erste JORC-Ressource 4,73 Mio. Tonnen TREO (Halleck Creek)

Anzeige / Werbung

Mit den Projekten La Paz und Halleck Creek hat ARR Chancen, eine dritte Seltene Erden Produktionsstätte in den USA zu stellen; nach MP Materials und Lynas; wobei Letztere das Erz vom entfernten Australien beziehen wird.



Eine Ressource von 1,43 Milliarden Tonnen Gestein mit einem geschätzten Gehalt von 4,73 Millionen Tonnen an Selten-Erden-Oxiden hat American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) auf seinem Halleck-Creek-Projekt im US-Bundesstaat Wyoming abgegrenzt. Mit dieser ersten Ressourcendefinition wächst Halleck Creek zu einem der größten und bedeutendsten Seltenen-Erden-Projekten in den USA heran.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über American Rare Earths und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/american oder ??axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ??Hier



Seitdem Halleck Creek von American Rare Earths übernommen wurde, ist das Unternehmen davon überzeugt, dass die Liegenschaft die Größe und das Potential hat, zu einem der größten und wichtigsten Projekten für Seltene Erden innerhalb der Vereinigten Staaten heranreifen zu können.



Mit der Definition einer ersten Ressource nach dem australischen JORC-Standard, bestätigt sich diese frühe Erwartung sehr eindrucksvoll und American Rare Earths geht nun davon aus, dass sich Halleck Creek als eines der größten Selten-Erden-Projekte positionieren und innerhalb der USA zu einem der wichtigen Aktivposten für die heimische Belieferung mit Seltenen Erden heranreifen wird.



Mit diesen Parametern ist American Rare Earths im Vergleich zur Konkurrenz bestens positioniert

Für das Projekt spricht nicht allein die bereits definierte Ressource, sondern auch der sehr hohe Gehalt an magnetischen Seltenen Erden. Sie werden in zahlreichen Anwendungen, wie beispielsweise den Motoren von Windrädern benötigt und sind daher entsprechend gefragt und wertvoll. Für American Rare Earths spricht, dass die Erze von Halleck Creek durchschnittlich 24 Prozent dieser sehr wertvollen Seltenen Erden enthalten.



Ein großes Plus ist auch der hohe durchschnittliche Gesamtgehalt an Seltenen Erden von 3.309 ppm. Begünstigen wird American Rare Earths auch die günstige Lage der Erze, denn sie beginnen direkt unter der Oberfläche und reichen bis in eine Tiefe von mindestens 150 Meter hinab. Damit sind sie im Tagebau und vergleichsweise einfach und kostengünstig zu produzieren.



Erleichtern werden den zukünftigen Abbau der Lagerstätte auch noch zwei weitere Faktoren. Der erste Pluspunkt besteht darin, dass die Vererzung sehr kontinuierlich ausfällt, sodass sich intensive Überlegungen zum Design der Tagebaugrube vermutlich erübrigen werden. Der zweite Faktor, der den Abbau und vor allem die Verarbeitung der Erze für American Rare Earths deutlich erleichtern wird, ist der niedrige Gehalt der radioaktiven Elemente Uran und Thorium.





Unproblematischer Abbau zu erwarten

Ihre Anwesenheit verkompliziert und verteuert bei vielen anderen Seltenen-Erden-Lagerstätten den Abbau erheblich, denn die Schwierigkeiten fangen beim Prozess der Genehmigung an und enden auch bei der Beseitigung des Abraums nicht. Von diesem Problem nicht betroffen zu sein, ist damit für American Rare Earts einer der größten Vorteile schlechthin.



Einen weiteren großen Pluspunkt stellt die Größe des Projekts von insgesamt 3.304 Hektar dar. Obwohl auf Halleck Creek nun einen Ressource mit 1,43 Milliarden Tonnen Gestein abgegrenzt wurde, hat American Rare Earths die Liegenschaft zu lediglich einem Viertel (384 Hektar) intensiver untersucht. Sowohl auf den verbleibenden noch gänzlich unerforschten 75 Prozent wie auch zur Tiefe hin ist die Lagerstätte noch vollkommen offen.



Damit beinhaltet Halleck Creek ungeachtet der bisherigen Explorationserfolge immer noch ein erhebliches Aufwärtspotential, das American Rare Earths zum Wohl seiner Aktionäre in den kommenden Monaten nach und nach weiter heben möchte.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der American Rare Earths Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der American Rare Earths Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: US5510733075,US34962V2051,NZARRE0004S7