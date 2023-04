WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ausgaben für Bauvorhaben im Februar etwas gefallen. Im Vergleich zum Vormonat gingen sie um 0,1 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.

Allerdings waren die Ausgaben im Januar um revidierte 0,4 Prozent gestiegen. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang von 0,1 Prozent ermittelt worden./jsl/he