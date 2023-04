"Now ignorantly asleep at the wheel" lese ich im Mailbetreff und schnappe mir eine Tasse Kaffee. Vier Monate nachdem der aktivistische Investor Klaus (Umek) zum ersten Mal mit schweren Vorwürfen an die EVN-Führung herantrat (lies hier), stellt er noch immer grobes Missmanagement fest. Die ausgegebene Guidance für 2023 von 190 bis 250 Millionen Nettogewinn sei irrelevant und müsste deutlich angehoben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...