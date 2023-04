BioNTech setzt Pläne um und kauft Rechte für Krebsmittel - Außerdem: Der Einfluss von Dividenden auf Derivate

Werbung







Der Plan mit Investitionen in der Zukunft weiterhin erfolgreich zu bleiben wird umgesetzt. Dieser kann dem Unternehmen über 1,5 Milliarden Euro kosten.



In der vergangenen Woche gingen wir auf die Umsatzrückgänge des Impfstoffherstellers BioNTech ein. Die Rückgänge waren größtenteils auf Einbußen der Nachfrage des Corona-Impfstoffes zurückzuführen. Um weiterhin den Umsatz aufrecht halten zu können sollten unter anderem Investitionen in neue Sparten getätigt werden. Eine dieser Investitionen wurde heute bekannt gegeben. Demnach beschließt das deutsche Biotechnologieunternehmen einen Milliardendeal einzugehen. Im Fokus stehen dabei zwei potenzielle Mittel gegen Krebs der Firma DualityBio. Hierfür soll eine Vorauszahlung in Höhe von 170 Millionen Dollar getätigt werden. Das chinesische Unternehmen hat zudem einen Anspruch auf erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen, welche potenziell über 1,5 Milliarden Dollar betragen könnten. Zudem hat der Konzern das Recht auf gestaffelte Lizenzgebühren im ein- bis zweistelligen Bereich. BioNTech erhält im Gegenzug die weltweiten Rechte über zwei Krebsmittel mit Ausnahme von Festlandchina, sowie Hong Kong und Macau. Wesentliche Bewegungen der Anteilsscheine sind nach der Bekanntmachung dieser Informationen nicht zu finden. Am heutigen Tage konnte die Aktie ein Plus von ca. 1,30% verzeichnen.









Quelle: HSBC