Tagesausblick für 04.04.: DAX - vom Ölpreis ausgebremst. Siemens Energy gefragt.

Die DAX®-Rally gerät ins Stocken. Bremsklotz ist heute vor allem der Ölpreis. Die OPEC+ -Staaten haben eine deutliche Kürzung der täglichen Förderung ab Mai beschlossen. Dies sorgte für einen Preissprung bei den Notierungen für das Barrel Brent Crude Oil und das Barrel WTI Oil. Am Anleihemarkt hinterließ dies zunächst keine Spuren. Am Nachmittag tauchten die Renditen von 2- und 10jährigen Staatspapieren allerdings ab. Die Akteure an den Edelmetallmärkten reagierten mehrheitlich erfreut. Gold und Silber präsentierten sich im Tagesverlauf fester. Der Silberpreis schielte gar über die Marke von 24 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus trotzte negativen Analystenkommentaren und stieg deutlich. Die Aktie der Deutschen Post ist zunächst am langfristigen Widerstand von EUR 43 gescheitert. Siemens plant die Aufwertung der Beteiligung an Siemens Energy. Hintergrund ist der deutliche Kursanstieg der einstigen Energietochter. Seit dem Tief im Oktober hat sich der Aktienkurs verdoppelt. Siemens hält rund 32 Prozent an Siemens Energy. ThyssenKrupp plant die Abspaltung der U-Boot-Sparte. Die Zukunft des Stahlbereichs ist hingegen nach der außerordentlichen Aufsichtsratsitzung vom vergangenen Freitag weiterhin noch offen. Ein Plan soll bis Mai erarbeitet werden. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Wichtige Termine

Ergebnisse der EZB-Umfrage zu den Verbrauchererwartungen

Eurozone: Erzeugerpreise, Februar

USA: Auftragseingang Industrie, Februar

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.680/15.800/16.390 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.000/15.080/15.190/15.300/15.480 Punkte

Der DAX® startete unverändert in den Handel und blieb zunächst in Reichweite des Märzhochs von 15.680 Punkten. Im Tagesverlauf drehte der Index jedoch nach Süden und schloss bei knapp 15.600 Punkten. Aus technischer Sicht hat sich das Bild kaum verändert. Gelingt der Ausbruch über das Märzhoch besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung bis 15.800 Punkte (Oberkante des Aufwärtstrendkanals). Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.080 und 15.480 Punkte eine Reihe von Unterstützungsmarken.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 23.12.2022 - 03.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.04.2016 - 03.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB53RV 175,32 10.250 18.000 15.09.2023 DAX® HC2ADX 269,99 11.500 29.500 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.04.2023; 17:00 Uhr

Faktor-Optionsscheine Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB9WK8 13,67 15 14.593,741955 15.114,738543 Open End DAX® HC4L2X 4,68 25 15.010,595906 15.322,816301 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.04.2023; 17:00 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3612 2,67 -15 16.670,304335 16.148,523809 Open End DAX® HC4J4X 2,05 -25 16.253,450384 15.941,384137 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.04.2023; 17:00 Uhr

