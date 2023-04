DAX Wochenausblick: US-Arbeitsmarktdaten und Geldpolitik im Blick

In der verkürzten Handelswoche dürften Anleger insbesondere auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag blicken. Doch wegen des Karfreitags bleiben die Börsenpforten in Frankfurt am Main und in den USA geschlossen.

Übergeordnet könnten geldpolitische Themen die bestimmende Thematik bleiben. Auch die jüngsten Bankenunsicherheiten dürften noch nicht vollständig abgehakt worden sein.

Laut IG-Indikation tritt der Deutschland 40 zu Wochenbeginn mit 15.625 Punkten zunächst auf der Stelle. Rückgang der Teuerung nährt Fantasien auf eine in Zukunft behutsame Geldpolitik Der Rückgang der Teuerungsdaten in Europa bzw. in der Bundesrepublik Deutschland hat Börsianer in der vergangenen Woche in Bezug auf die Ausgestaltung einer in Zukunft weniger restriktive Geldpolitik zuversichtlich gestimmt. Am Freitag waren es die von der US-Notenbank starkbeachteten sogenannten PCE-Daten, welche stärker als erwartet zurückgingen. Somit hoffen die Märkte auch jenseits des Atlantiks, dass der geldpolitische Gegenwind schon bald abnehmen könnte.

Anfang Mai kommen die großen Notenbanken Fed und EZB zusammen, um über die zukünftige Geldpolitik zu entscheiden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

