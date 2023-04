Original-Research: Cherry SE - von Montega AG



Cherry mit einem "Übergangsjahr" in 2023 - Erholung der Wachstumstreiber sollte in H1 erkennbar werden



Cherry hat Donnerstag den Geschäftsbericht für 2022 vorgelegt und darin ebenfalls die Guidance für 2023 verkündet, die unserer Erwartung entspricht. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Ausblick auf das mittelfristige Margenprofil gegeben. Im Nachgang hierzu vermeldete Cherry heute zudem die Neubesetzung des CFO-Postens.



Entwicklung in Geschäftssegmenten wie erwartet: Die finalen Zahlen bestätigen die bereits am 20.03. veröffentlichten Kennzahlen zu Umsatz und EBITDA. Die Erlösbeiträge der Segmente fallen dabei wie erwartet aus. So war das Gaming-Segment vom deutlichen Erlösrückgang im Geschäftsbereich Components spürbar beeinträchtigt (41,2 Mio. Euro; -50,2% yoy), was vom leichten Zuwachs im Professional-Segment nicht kompensiert werden konnte (91,3 Mio. Euro; +6,5% yoy). Die EBITDA-Entwicklung verlief analog hierzu. Das Gaming-Segment erzielte trotz des Ertragseinbruchs immerhin nur eine leicht negative bereinigte EBITDA-Marge von -0,7% (-0,3 Mio. Euro; -36,1 PP). Im zweiten Geschäftsfeld "Professional" verzeichnete Cherry ebenfalls einen Margenrückgang um 5,9 PP auf 17,0% (15,5 Mio. Euro).

Guidance für 2023 spiegelt anspruchsvolles Umfeld wider: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern umsatzseitig 135 bis 165 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 10 bis 14%, was unseren bisherigen Erwartungen entspricht. Das Gaming-Segment soll eine zweistellige Erlössteigerung und eine leicht verbesserte ber. EBITDA-Marge erreichen. Demnach dürfte sich im Gaming-Segment ab Q2 eine spürbare Erlösdynamik aus der jüngst gestarteten Internationalisierungskampagne ergeben. Auch die kürzlich abgeschlossene Akquisition von Xtrfy soll hierzu spürbar beitragen. In unserem Modell haben wir einen Erlös von 7,0 Mio. Euro hierfür angesetzt. Das verbleibende organische Wachstum dürfte u.E. indes aufgrund des schwachen Marktsentiments geringer ausfallen (MONe: 2,5% yoy). Die Professional-Sparte soll in 2023 eine einstellige Umsatzsteigerung realisieren (MONe: 1,1% yoy), die vor allem durch die Internationalisierung der E-Commerce Aktivitäten in Richtung USA erreicht werden soll. Zudem erwartet Cherry Wachstumsimpulse aus dem Geschäftsfeld Digital Health, die v.a. in H2 einsetzen sollen. Aufgrund der weiteren Internationalisierung und Verstärkung der E-Commerce-Aktivitäten im Geschäftsbereich Office & Industry Peripherals dürfte die EBITDA-Marge des Professional-Segmentes u.E. leicht rückläufig sein, woraufhin wir unsere Prognose korrigieren und damit eher am unteren Ende der EBITDA-Guidance positioniert sind.

Mittelfristig Rückkehr zu historischer Margenstruktur avisiert: Im Zuge der GB-Veröffentlichung kommunizierte das Management, mittelfristig wieder eine EBITDA-Marge von über 20% zu realisieren, womit man auf das Niveau der Jahre 2020 und 2021 zurückkehren würde. Mit einer von uns prognostizierten EBITDA-Marge von in der Spitze 23,2% (2026) sehen wir dies in unserem Kursziel u.E. bereits angemessen reflektiert.



Wechsel auf der CFO-Position schließt Vorstandsrotation ab: Am Montag hat Cherry zudem darüber berichtet, dass Bernd Wagner (CFO) am 31. März sein Amt in beiderseitigem Einvernehmen niedergelegt hat. Nach einer Übergangsphase wird dieses ab dem 15. April von Dr. Mathias Dähn übernommen. Dieser verfügt laut Aufsichtsratsangaben aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Finanzvorstand bei verschiedenen börsennotierten deutschen Unternehmen wie König & Bauer und Northern Data über tiefgreifende Erfahrungen u.a. in der Kapitalmarktkommunikation und der Weiterentwicklung von Finanzabteilungen, mit denen nun das zukünftige Wachstum Cherrys realisiert werden soll. Zum 1. Januar hatte bereits Oliver Kaltner den CEO-Posten von Rolf Unterberger übernommen.

Fazit: Cherry bereitet sich laut Vorstand auf die Rückkehr zum profitablen Wachstumskurs vor und bezeichnet das Jahr 2023 als Übergangsjahr. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 11,00 Euro.







