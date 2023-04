Das jüngste Bild des Hubble-Weltraumteleskops zeigt das Himmelsobjekt Z 229-15. Es liegt etwa 390 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und ist von seinem Typ her nicht klar zu definieren. Z 229-15 wird entsprechend von Forschenden ganz unterschiedlich definiert. Manche sehen das Objekt als aktiven galaktischen Kern (AGN), andere als Quasar und weitere als Seyfert-Galaxie. Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa in einem aktuellen Beitrag beschreibt, haben all diese Definitionen ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...