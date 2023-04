HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Personalie

HBM Healthcare Investments publiziert inneren Wert je Aktie von CHF 254.80 per 31. März 2023



03.04.2023 / 17:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HBM Healthcare Investments schloss das vierte Quartal des Geschäftsjahrs 2022/2023 per 31. März mit einem geringen Wertzuwachs ab. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 0.5 Prozent auf CHF 254.80 an. Der Aktienkurs legte um 6.5 Prozent auf CHF 214.00 zu. Hoher Bestand an flüssigen Mitteln erlaubt Fortführung der Ausschüttungspolitik Für das Geschäftsjahr 2022/2023 reduzierte sich der NAV um 7.4 Prozent. Die privaten Unternehmen (inkl. Fonds) verzeichneten in der Summe eine positive Entwicklung und erhöhten den NAV um 1.6 Prozent. Die börsenkotierten Unternehmen und die übrigen Komponenten des Portfolios (inkl. Kosten) reduzierten den inneren Wert um 7.7 bzw. 1.3 Prozent. Auf Grundlage des ausgewiesenen NAV per 31. März erwartet HBM Healthcare Investments für das Geschäftsjahr 2022/2023 einen Jahresverlust von CHF 146 Millionen. Das ausgewogen zusammengesetzte Portfolio sowie der hohe Bestand an flüssigen Mitteln von CHF 232 Millionen erlauben die Rückzahlung der im Juli fälligen Anleihe von CHF 50 Millionen aus dem Barmittelbestand sowie die Fortführung der Investitionstätigkeit und der Ausschüttungspolitik der Gesellschaft. Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um das vorläufige und ungeprüfte Ergebnis auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Jahresergebnis wird am Freitag, 12. Mai 2023 veröffentlicht. Kontakt Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Anreas Wicki, +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

Ende der Adhoc-Mitteilung