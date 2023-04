EQS-News: Carbios SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Carbios stellt Referenzdokument für die Lizensierung seiner PET-Biorecyclingtechnologie zur weltweiten industriellen und kommerziellen Anwendung fertig Exzellente Ergebnisse der Demonstrationsanlage und die fortgeschrittene technische Analyse der ersten kommerziellen Referenzanlage ermöglichen den Transfer von Carbios PET-Biorecyclingtechnologie an potenzielle Lizenznehmer

Die Zusammenfassung der technischen Informationen, die Dokumente zur Prozessentwicklung (Process Design Package) und das Prozessbuch bilden zusammen das technische Referenzdokument für die Planung und den Bau von Lizenzanlagen

Mit der Fertigstellung der Zusammenfassung aller notwendigen technischen Informationen startet die internationale Ausschreibung Clermont-Ferrand, Frankreich, 03. April 2023 (18:00 Uhr MEZ). Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, bereitet sich auf die weltweite Vermarktung seiner PET-Biorecyclingtechnologie vor. Der erfolgreich laufende Betrieb der Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand und die fortgeschrittene technische Analyse für seine erste kommerzielle Anlage (Inbetriebnahme geplant für 2025) bilden die technischen Grundlagen und die Richtlinien zum Betrieb zukünftiger Anlagen auf Basis von Lizenzvereinbarungen. Vom Technologiehandbuch mit der Zusammenfassung der technischen Informationen bis zur Projektentwicklung mit einem speziellen Process Design Package sowie dem Prozessbuch, erhalten künftige Lizenznehmer von Carbios alle Prozessunterlagen, die für die Planung, die Materialbeschaffung, den Bau und den Betrieb ihrer PET-Biorecycling-Anlagen unter Einhaltung strenger GSU [1] -Standards und für hohe Produktqualität, notwendig sind. PET-Hersteller und Chemieunternehmen gehören zu den natürlichen potenziellen Kunden für eine Technologie, die mit einer Rohstoffalternative zu Monomeren aus Erdöl eine echte Kreislaufwirtschaft für PET ermöglicht und die mit bestehenden Polymerisationsanlagen kompatibel ist. Die Technologie von Carbios bietet einen echten Mehrwert für die Verarbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher PET-haltiger Materialien, einschließlich komplexer Plastikverpackungen und Textilabfällen, was den Kundenkreis auf weitere Sektoren, wie der Abfallwirtschaft und öffentliche Einrichtungen ausweitet. Auch für große Markenhersteller, die zunehmend strengere regulatorische Vorgaben erfüllen müssen sowie ihre eigenen ambitionierten Nachhaltigkeitsziele durch die Verwendung von r-PET in den eigenen Produkten und Verpackungen erreichen wollen, bietet das Verfahren von Carbios eine Lösung. "Als führendes Unternehmen in der Industrialisierung von Biorecyclingtechnologien ist Carbios bestrebt, seine Lösung für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien in großem Maßstab Partnern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen", kommentierte Stéphane Ferreira, Chief Business Officer von Carbios. "Überall dort, wo Kunststoff verwendet wird, besteht ein Bedarf an umweltbewusstem Recycling. Bei Carbios haben wir alle Vorraussetzungen geschaffen, unsere Biorecyclingtechnologie zum Einsatz zu bringen und einen konkreten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft von Kunststoff zu leisten." Das Erreichen dieses weiteren industriellen Meilensteins unterstützt die Zusammenarbeit mit Markeninhabern innerhalb der beiden Konsortien von Carbios sowie die exklusive langfristige Partnerschaft mit Novozymes, dem weltweit führenden Unternehmen in der Enzymproduktion, die die Versorgung der unternehmenseigenen kommerziellen Referenz- und künftiger Lizenzanlagen mit Enzymen gewährleistet. "Mit dem jetzt vorliegenden Referenzdokument haben wir planmäßig einen neuen industriellen Meilenstein bei der Einführung unserer PET-Biorecyclingtechnologie erreicht", sagte Lionel Arras, Industrial Development Director von Carbios. "Die Erstellung dieses Dokuments ist eine bedeutende Leistung, und ich danke allen unseren Ingenieurteams aus den Demonstrations- und Referenzanlagen für ihre harte Arbeit.", fügte Frédéric Alarcon, Licensing Manager von Carbios, hinzu. Mitglieder des Carbios-Teams mit der Zusammenfassung der technischen Informationen in der industriellen Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand, Frankreich Über Carbios Carbios , 2011 von Truffle Capital gegründet, ist ein Unternehmen im Bereich der grünen Chemie, das biologische und innovative Prozesse für das Recycling von Plastikabfall entwickelt. Mit seinem einzigartigen Ansatz kombiniert Carbios Enzyme und Kunststoffe, um den Erwartungen der modernen Verbraucher und den Herausforderungen eines umfassenden ökologischen Wandels zu begegnen. Carbios stellt sich damit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe und Textilien. In seinem Verfahren zerlegt Carbios jede Art von PET (Polyethylenterephthalat; das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware wiederverwendet werden können. Dieses innovative, weltweit erste Verfahren zum PET-Recycling wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Leitartikel in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. Im Jahr 2021 hat Carbios seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem Bau einer einzigartigen Großanlage in Partnerschaft mit Indorama Ventures hat Carbios nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Industrialisierung seines Verfahrens unternommen. Im Jahr 2017 gründeten Carbios und L'Oréal gemeinsam ein Konsortium, um zur Industrialisierung der proprietären Recyclingtechnologie beizutragen. Nestlé Waters , PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe , die sich der Entwicklung innovativer Lösungen für Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind diesem Konsortium im April 2019 beigetreten. 2022 unterzeichnete Carbios zudem ein Abkommen mit On, Patagonia, PUMA, und Salomon, um Lösungen zu finden, die die Wiederverwertbarkeit und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte verbessern. PVH Corp. schloss sich dem Konsortium im Januar 2023 an. Das Unternehmen hat auch eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (Polymilchsäure; ein Polymer aus biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie kann eine neue Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen Bedingungen zu 100% kompostierbar ist, indem Enzyme in das Herz des Kunststoffprodukts integriert werden. 