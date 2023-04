Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. McDonalds, WWE, Tesla, NVIDIA und C3.ai)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

Tesla C3.ai NVIDIA McDonalds Exxon Mobil Occidental Petroleum First Republic United States Steel Corp Ryder System World Wrestling Entertainment

Die Aktien von Tesla sind vor der Börsenglocke um 2,6 % gesunken und haben sich von ihren einmonatigen Hochs entfernt. Der Elektrofahrzeughersteller hat im ersten Quartal 2023 eine Rekordzahl von Fahrzeugen produziert und ausgeliefert, was die Märkte jedoch nicht beeindruckt hat. Das Wachstum der Auslieferungen von 36 % im Jahresvergleich lag hinter Teslas Ziel, um 50 % zu wachsen. Tesla hat im ersten Quartal mehrmals die Preise gesenkt, und dennoch haben wir nur eine bescheidene Verbesserung der Verkäufe gegenüber dem Vorquartal gesehen, was Fragen aufwirft, ob sie die Nachfrage ausreichend stützen, zumal die Konkurrenten nachgezogen und ebenfalls die Preise gesenkt haben. Das könnte Tesla ermutigen, die Preise weiter zu senken und seine überlegene Gewinnspanne zu nutzen, um gegenüber seinen Konkurrenten an Boden zu gewinnen. Im Moment leidet die Rentabilität von Tesla unter den Preissenkungen, und es gibt Anzeichen dafür, dass dies nicht zu dem großen Nachfrageschub führt, den sich die Märkte erhofft hatten.

NVIDIA verzeichnete das beste Quartalsergebnis seit über zwei Jahrzehnten, nachdem die Aktie in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 um 94 % gestiegen war. Das neue Jahr begann für den Chiphersteller mit einem Minus von 0,6 %. Der Wert des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um rund 330 Milliarden US-Dollar gestiegen, was vor allem auf die Hoffnung zurückzuführen ist, dass die künstliche Intelligenz einen neuen Katalysator darstellt, da die bestehenden Märkte erste Anzeichen einer Erholung zeigen. Die Rallye bedeutet, dass NVIDIA mit einem gemischten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 59,2x gehandelt wird, verglichen mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 29,1x in der gesamten Branche, wie Daten von Bloomberg zeigen. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Qualcomm und Microchip mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von unter 14,0x.

Auch andere Aktien haben dank des Hypes um KI ein glänzendes Quartal hinter sich, darunter C3.ai. Die Aktie steigt heute auf 34,68 $ und markiert damit ein 15-Monats-Hoch, nachdem sie ihren Wert seit Anfang 2023 verdreifacht hat, aber immer noch deutlich unter den 42 $ liegt, mit denen sie bei ihrem Börsengang Ende 2020 notierte.

Bankaktien erholten sich in der vergangenen Woche leicht, da die Befürchtungen einer möglichen Bankenkrise nachließen, obwohl der regionale US-Kreditgeber First Republic, der heute unverändert gehandelt wird, weiter an Boden verlor und sich schlechter als der Gesamtmarkt entwickelte. Die US-Regierung forderte die Regulierungsbehörden letzte Woche auf, die Vorschriften für mittelgroße Banken zu verschärfen, um sie zu zwingen, mehr liquide Mittel zu halten, die Eigenkapitalanforderungen zu erhöhen und sich regelmäßigen Stresstests zu unterziehen. Sie sagte, dass sie dies ohne Zustimmung des Kongresses tun könnten, der sich uneins darüber ist, wie er auf die Risse im Bankensystem reagieren soll, die in den letzten Wochen nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank entstanden sind. Banken mit Vermögenswerten von 100 bis 250 Milliarden Dollar stehen im Mittelpunkt, wodurch eine kleine Handvoll Banken - darunter First Republic, Citizens Financial Group, Fifth Third, Huntington und Regions - ins Fadenkreuz gerät, wie Reuters berichtet.

McDonalds steigt und eröffnete mit einem neuen Allzeithoch, nachdem das Wall Street Journal berichtet hat, dass der Fast-Food-Riese seine US-Büros in dieser Woche vorübergehend schließt, um die Mitarbeiter über Entlassungen im Rahmen einer umfassenderen Umstrukturierung zu informieren. Der Bericht beruft sich auf ein internes Memo, das an die US-Angestellten und einige internationale Mitarbeiter verschickt wurde. Dies geschieht, nachdem McDonalds bereits im Januar angekündigt hatte, seinen Personalbestand zu überprüfen, und wir heute erfahren könnten, wie tief die ersten Einschnitte sein werden.

Ölaktien klettern heute höher und folgen den Ölpreisen, nachdem die OPEC+ angekündigt hat, ihre Tagesproduktion um über eine Million Barrel zu kürzen. Exxon Mobil steigt um 4,1 %, Chevron um 4 %, Occidental Petroleum um 6,5 %, Marathon Oil um 7,1 % und Devon Energy um 5,9 %. Der Konzern kündigte an, die Produktion um rund 1,1 Millionen Barrel pro Tag zu senken, eine überraschende Maßnahme, die die Preise in die Höhe treibt, da der Inflationsdruck weltweit anhält.

World Wrestling Entertainment fällt vorbörslich um 5 % auf 86,60 $, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen mit der UFC-Franchise für gemischte Kampfsportarten, die der Endeavour Group gehört, fusioniert werden soll. Die beiden Franchises werden in ein neues, börsennotiertes Unternehmen eingebracht, das zu 51 % Endeavour gehört, während die anderen 49 % in den Händen der WWE-Aktionäre liegen. Dies ist eine seltene Gelegenheit, ein globales Live-Sport- und Unterhaltungsunternehmen zu gründen, das darauf ausgerichtet ist, wohin sich die Branche entwickelt", sagte Endeavour-CEO Ariel Emanuel, der das neue Unternehmen leiten wird. Durch die Übernahme erhält die UFC einen Unternehmenswert von 12,1 Mrd. USD und die WWE einen Preis von 9,3 Mrd. USD bzw. 106 USD pro Aktie.

