Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lenzing -1,87% auf 68,2, davor 5 Tage im Plus (12,28% Zuwachs von 61,9 auf 69,5), Zumtobel 0% auf 7,13, davor 5 Tage im Plus (4,55% Zuwachs von 6,82 auf 7,13), voestalpine -0,77% auf 31,04, davor 5 Tage im Plus (3,71% Zuwachs von 30,16 auf 31,28), Österreichische Post -0,29% auf 33,95, davor 4 Tage im Plus (5,42% Zuwachs von 32,3 auf 34,05), Strabag -1,65% auf 38,8, davor 3 Tage im Plus (3,41% Zuwachs von 38,15 auf 39,45), CA Immo -1,41% auf 24,45, davor 3 Tage im Plus (5,31% Zuwachs von 23,55 auf 24,8), Telekom Austria 0% auf 6,95, davor 3 Tage im Plus (2,21% Zuwachs von 6,8 auf 6,95), Wienerberger -0,15% auf 26,6, davor 3 Tage im Plus (5,71% Zuwachs von 25,2 auf 26,64), VIG-0,4% auf 24,65, davor 3 Tage im Plus (3,56% Zuwachs von 23,9 auf 24,75), ...

