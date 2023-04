Der Verwaltungsrat des Wyss Center for Bio and Neuroengineering, eines gemeinnützigen Forschungszentrums, meldet die Ernennung von Prof. Dr. med. Erwin Böttinger zum Chief Executive Officer (CEO).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230331005258/de/

Prof. Dr. med. Erwin Böttinger, Chief Executive Officer of the Wyss Center for Bio and Neuroengineering. Credit: Wyss Center

Die Ernennung folgt auf eine Finanzierungszusage der Wyss Foundation in Höhe von CHF 120 Millionen, um die Anstrengungen des Wyss Center weiter zu stärken, innovative Therapien schneller in die klinische Praxis zu bringen, welche die Lebensqualität von Menschen mit Erkrankungen des Gehirns verbessern.

Professor Steven E. Hyman, MD, Director des Stanley Center for Psychiatric Research am Broad Institute und Co-Vorsitzender des Verwaltungsrats des Wyss Center, äußerte sich dazu wie folgt: "Erwin Böttinger leistet Pionierarbeit in der Life-Science-Forschung. Er ist eine visionäre, erfahrene Führungspersönlichkeit, wenn es um die Umsetzung vielversprechender Technologien zur Verbesserung der Patientenversorgung geht. Seit seiner Gründung hat das Wyss Center leistungsstarke Systeme entwickelt, um wichtige Technologien in die klinische Praxis zu bringen. Die Ernennung von Erwin Böttinger wird diese translationalen Bemühungen beschleunigen. Ich freue mich darauf, dass in den kommenden Jahren neue Diagnostika und Therapien entwickelt werden, welche die Lebensqualität vieler Menschen verbessern werden."

Prof. Erwin Böttinger kommentierte dies so: "Ich bin stolz und fühle mich geehrt, das Wyss Center leiten zu dürfen und mich darauf zu konzentrieren, die Lebensqualität von Menschen mit neurologischen und psychischen Störungen tatkräftig zu verbessern.

Wir verfolgen ehrgeizige Pläne, um die Einführung von Innovationen und wegweisenden Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz sowie Bio- und Neuroengineering zu beschleunigen, damit wir essenzielle neuronale Funktionen wiederherstellen bzw. abnormale neuronale Schaltkreise bei Menschen mit schweren Erkrankungen des Gehirns beheben können. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, der Universität Genf und dem Universitätsspital Genf ist das Wyss Center dafür gerüstet, die einzigartige Konzentration erstklassiger Forschung auf dem Gebiet der Erkrankungen des Gehirns bei Campus Biotech zu katalysieren, um klinische Durchbrüche zu erzielen."

Campus Biotech ist ein Kompetenzzentrum für Neurowissenschaften und Innovationen in Genf, das in fortschrittlichen Forschungseinrichtungen ein kooperatives Umfeld sowie Raum für Start-ups und Industriepartnerschaften bietet.

Prof. Böttinger verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der personalisierten Medizin mit Schwerpunkt auf Genomik und digitalen Technologien. Vor seiner Tätigkeit am Wyss Center war er maßgeblich an der Gründung des Charles Bronfman Institute for Personalized Medicine und des Hasso Plattner Institute for Digital Health at Mount Sinai an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City beteiligt, die beide einen starken translationalen Fokus aufweisen. Er war außerdem Gründungsdirektor des Digital Health Center des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering und der Universität Potsdam sowie CEO des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung in der Charité.

Prof. Böttinger tritt die Nachfolge von Dr. Mary Tolikas an, die 2022 als CEO zurücktrat.

ENDE

Hochauflösende Fotos herunterladen

Über das Wyss Center for Bio and Neuroengineering

Das Wyss Center ist eine unabhängige, gemeinnützige Forschungsorganisation, die innovative Therapien voranbringt, um die Lebensqualität von Menschen mit Erkrankungen des Gehirns zu verbessern.

Das Zentrum erforscht neue Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz sowie Bio- und Neuroengineering, um essenzielle neuronale Funktionen wiederherzustellen und Präzisionstherapien für Menschen mit schwerwiegenden neurologischen und psychischen Erkrankungen zu entwickeln.

Das Wyss Center hat seinen Sitz auf dem Biotech Campus im schweizerischen Genf und kooperiert mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, der Medizin und der Wirtschaft in der Schweiz und auf internationaler Ebene, um Innovationen voranzubringen und die klinische Wirkung zu maximieren.

Das Wyss Center wurde 2014 durch eine großzügige Spende des Schweizer Unternehmers und Philanthropen Hansjörg Wyss gegründet. Zusätzliche Mittel von Förderorganisationen und anderen Quellen unterstützen das Wyss Center dabei, seine Mission zu erfüllen.

www.wysscenter.ch/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230331005258/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter bei Wyss Center

Jo Bowler, Communications Manager

Tel. +41 (0) 58 201 03 09

johanna.bowler@wysscenter.ch