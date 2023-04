Der S&P 500 konnte in den Vortagen kräftig ansteigen und dabei auch den Widerstandsbereich um 4.060 Punkte und die Ichimoku-Wolke im Tageschart nach oben durchbrechen. Am heutigen Montag konnte der S&P 500 die Aufwärtsdynamik noch fortsetzen und bei 4.127 Punkten ein Verlaufshoch erreichen. In der Folge drehte der S&P 500 wieder nach unten ab und zeigt sich aktuell mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...