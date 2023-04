Bei so vielen neuen Elektroautos, die in letzter Zeit angekündigt worden sind, ist es schwer, einen Überblick zu behalten. Doch das neue Fahrzeug von BYD solltest du dir auf jeden Fall merken: Es fährt nämlich nicht nur mit einer neuen Batterietechnologie, es ist auch noch extrem günstig. Doch es gibt einen Haken. Für schlappe 9.000 Euro soll das neue Elektroauto von BYD bereits zu haben sein, wenn es demnächst auf den Markt kommt. Denn das Fahrzeug, das auf den Namen Seagull hört, läuft mit einem Natrium-Ionen-Akku, das auch verantwortlich dafür sein soll, dass das Auto zu diesem günstigen Preis angeboten werden kann. Doch der Preis ist nicht das einzige Plus an diesem neuen ...

