Folgende Geschaefte in der ISIN US91822M5022, Wertpapier-Name: VEON LTD ADR 25 NEW, wurden von Amts wegen aufgehoben:

Datum Zeit Volumen Preis

14.03.2023 17:32:18 100 15

14.03.2023 17:32:27 40 15

17.03.2023 14:31:06 100 14.7

20.03.2023 13:46:31 45 14.1

23.03.2023 20:50:18 100 15.9

24.03.2023 17:08:38 125 16