Führender Vermögensverwalter mit Fokus auf quantitativen, alternativen Strategien

Virtus Investment Partners, Inc. (NASDAQ: VRTS), ein Multi-Boutique-Vermögensverwaltungsunternehmen, hat die bereits angekündigte Übernahme von AlphaSimplex, LLC, einem führenden Verwalter von quantitativen alternativen Anlagelösungen mit einem verwalteten Vermögen von 8,3 Mrd. US-Dollar1, abgeschlossen.

Die Transaktion, die am 1. April ausgeführt wurde, erweitert das Virtus-Angebot an alternativen Anlagen um die systematischen, quantitativen Anlagelösungen von AlphaSimplex, die sich an institutionelle und Privatkunden wenden. Die einzigartigen Angebote des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie sich an eine wechselnde Marktdynamik anpassen und das Potenzial für positive, unkorrelierte Anlagerenditen selbst in schwierigsten Marktphasen mitbringen.

AlphaSimplex bietet seine weithin anerkannte, trendorientierte Managed-Futures-Strategie über den 2,7 Mrd. US-Dollar schweren, von Morningstar mit 5 Sternen bewerteten2 AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund (ASFYX) an den drittgrößten US-Investmentfonds seiner Kategorie und verwaltet außerdem den AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Virtus erwartet die Übernahme dieser Fonds noch im Mai. Die Umstellung des von AlphaSimplex verwalteten Luxemburger OGAW-Fonds wird vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung voraussichtlich im dritten Quartal 2023 erfolgen. Natixis Investment Managers wird die Fonds weiter vertreiben, bis die Übergangsphasen abgeschlossen sind.

Als Boutique-Tochtergesellschaft von Virtus wird AlphaSimplex seine Unabhängigkeit im Hinblick auf Investmentprozesse, seine Marke und seine Kultur beibehalten und dadurch Kontinuität für seine Kunden, Berater und Vertriebspartner sicherstellen.

"AlphaSimplex bietet innovative Fähigkeiten, die auf der Erforschung und Analyse des Marktverhaltens und einem proprietären Risikomanagementprozess beruhen und Anlegern helfen, in stetig evolvierenden Märkten erfolgreich zu sein", kommentiert George R. Aylward, President und Chief Executive Officer bei Virtus. "Wir freuen uns, das namhafte Team von AlphaSimplex als verbundenen Manager gewonnen zu haben und freuen uns darauf, ihr weiteres Wachstum zu unterstützen."

Über AlphaSimplex

AlphaSimplex ist eine zugelassene Anlageberatungsfirma mit dem Ziel, die Art und Weise, wie Anleger investieren, zu diversifizieren und zu erweitern. Das Unternehmen ist auf die Erforschung und Analyse von Märkten und Verhaltensweisen im Hinblick auf Volatilität und Risiko spezialisiert. AlphaSimplex entwickelt systematische Anlagestrategien, die sich an eine wechselnde Marktdynamik anpassen und überwiegend liquide Futures und Terminkontrakte verwenden. Das Unternehmen strebt an, durch eine durchdachte Kultur der Innovation, Zusammenarbeit und Exzellenz Investitionserfolge zu erzielen und Kunden und Kollegen positiv zu beeinflussen.

Über Virtus Investment Partners, Inc.

Virtus Investment Partners (NASDAQ: VRTS) ist eine einzigartige Partnerschaft von Boutique-Investmentmanagern, die dem langfristigen Erfolg von privaten und institutionellen Anlegern gewidmet ist. Wir bieten Investmentmanagement-Produkte und -Dienstleistungen unserer verbundenen Manager an, von denen jeder einen eigenen Anlagestil und unabhängigen Anlageprozess verfolgt, sowie von ausgewählten Subberatern. Um eine breite Palette an Anlegerpräferenzen abzudecken, werden Anlagelösungen für verschiedene Bereiche und Produkttypen angeboten. Weitere Informationen über unser Unternehmen, unsere Investmentpartner und -strategien finden Sie unter virtus.com.

Bevor Sie investieren, sollten Sie sich über Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Fonds informieren. Einen Prospekt oder eine Prospektzusammenfassung mit diesen und anderen Informationen erhalten Sie unter im.natixis.com oder telefonisch unter 800-225-5478. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig.

Anlagen in Investmentfonds sind mit Risiken verbunden. Ein Verlust an Kapital ist möglich. Futures und Terminkontrakte können ein besonders hohes Risiko aufweisen und zu potenziell unbegrenzten Verlusten führen. Da sie von der Entwicklung eines Referenzwerts abhängen, können sie sehr volatil sein und unterliegen Markt-, Kredit- und Kontrahentenrisiken.

Morningstar-Informationen (Stand: 31. Dezember 2022)

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund (Class Y: ASFYX)

Morningstar-Kategorie: Systematischer Trend Das Gesamtrating wird anhand des gewichteten Durchschnitts der 3-, 5- und 10-Jahres-Morningstar-Ratings (falls zutreffend) berechnet. Andere Ratings basieren auf risikobereinigten Renditen. Gesamtrating aus 68 Fonds Drei Jahre aus 68 Fonds Fünf Jahre aus 62 Fonds Zehn Jahre aus 33 Fonds

Für jeden Fonds mit einer Historie von mindestens drei Jahren berechnet Morningstar ein Morningstar Rating, das dazu dient, den Fonds gegenüber anderen Fonds derselben Kategorie zu bewerten. Das Rating wird auf Basis der Kennzahl Morningstar Risk-Adjusted Return berechnet, die Schwankungen der monatlichen Überschussrendite des Fonds berücksichtigt, ohne Anpassungen für Gebühren (Ausgabeaufschlag, aufgeschobene Gebühren oder Rücknahmegebühren), wobei Schwankungen nach unten stärker gewichtet und eine konstante Performance honoriert wird. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als einzige Population betrachtet. Die besten 10 Prozent der Fonds in jeder Kategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 Prozent erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 Prozent erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 Prozent erhalten 2 Sterne und die untersten 10 Prozent erhalten 1 Stern (jede Anteilsklasse wird innerhalb dieser Skala als Bruchteil eines Fonds gezählt und getrennt bewertet, was zu geringen Abweichungen bei den Verteilungsprozentsätzen führen kann). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden, und (3) es wird keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen.

Der AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund und der AlphaSimplex Global Alternatives Fund werden in den USA von Natixis Distribution, LLC, vertrieben, einem zweckgebundenen Broker-Dealer und Distributor für verschiedene registrierte Investmentgesellschaften, für die verbundene Unternehmen von Natixis Investment Managers Beratungsdienstleistungen erbringen. Natixis Distribution, LLC hat seinen Sitz in der 888 Boylston Street, Suite 800, Boston, MA 02199-8197. Mitglied der FINRA/SIPC. 800-225-5478 im.natixis.com.

__________________________

1 Stand: 28. Februar 2023. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management, AUM) umfasst das Handelsvolumen (Kapital) von separat geführten Konten, die von AlphaSimplex verwaltet werden (mit Ausnahme von Overlay-Konten), für die sich der Kunde entschieden hat, das Kapital der Strategie teilweise zu finanzieren. Diese AUM-Kennzahl entspricht nicht dem regulatorischen AUM.

2 Abgeleitetes Gesamtrating aus dem gewichteten Durchschnitt der 3-, 5- und 10-Jahres-Morningstar-Rating-Metriken (falls zutreffend). Andere Ratings basieren auf risikobereinigten Renditen.

