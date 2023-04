Cloud-Branchenveteranin wird rasant wachsenden, hochstrategischen Geschäftsbereich des Unternehmens führen

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein weltweit tätiges, cloudorientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, begrüßt Haiyan Song als neuen Executive Vice President und General Manager seines Geschäftsbereichs Cloud Operations (CloudOps). Song verfügt über eine Fülle von Branchenerfahrung und Fachwissen und war zuletzt als Executive Vice President und General Manager für den Bereich Sicherheit und Distributed Cloud bei F5 tätig.

In ihrer neuen Funktion agiert Song als wichtiges Mitglied der Geschäftsleitung und untersteht direkt dem CEO von NetApp, George Kurian. Song übernimmt die Führung des Geschäftsbereichs CloudOps von NetApp, der innovative Lösungen und Dienstleistungen bereitstellt, die es Organisationen ermöglichen, die Leistungsfähigkeit und das enorme Potenzial der Cloud zu nutzen und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Sie wird eng mit den weltweiten Kunden, Partnern und Produktteams von NetApp zusammenarbeiten, um NetApps führende Rolle im Bereich Hybrid-Multi-Cloud zu erweitern.

"Wir sind hocherfreut, Haiyan im NetApp-Team willkommen heißen zu dürfen", sagte George Kurian, CEO von NetApp. "Ihre äußerst relevante Erfahrung und Erfolgsbilanz sowie ihr einschlägiges Verständnis des Cloud-, Daten- und Sicherheitsmarktes sind eine unschätzbare Bereicherung, während wir unsere Kunden bei der Navigation der Komplexitäten auf ihrem Weg zur Multi-Cloud unterstützen."

Vor F5 war Song in Führungspositionen bei Splunk und HPE tätig sowie in verschiedenen technischen Führungsrollen bei Datenbankmanagement- und eCommerce-Unternehmen. Während ihrer gesamten Karriere verdiente sich Song Anerkennung für die Implementierung transformativer Initiativen, die zur Verbesserung der Wettbewerbsposition und zur Umsatzsteigerung in strategischen Geschäftsbereichen beitrugen. Sie verfügt über ein Masterabschluss in Informatik von der Florida Atlantic University, studierte an der Universität Tsinhua in China und absolvierte das Business-Executive-Programm der Stanford University Graduate School.

"Ich freue mich nun für NetApp tätig zu sein und die Bemühungen des Unternehmens zu leiten, für Kunden ein strategischer und operativer Partner auf ihrem Weg zur Cloud und in der Cloud zu sein", sagte Haiyan Song, Executive Vice President und General Manager von CloudOps, NetApp. "Die Cloud ist ein wichtiges Instrument für die neue digitale Welt, die von Daten und KI angetrieben wird. Allerdings haben Organisationen jeder Größenordnung mit den Komplexitäten im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Betrieb in Multi-Cloud-Umgebungen noch zu kämpfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von NetApp, um innovative Lösungen bereitzustellen, die Kunden dabei helfen, diese Komplexität besser zu handhaben und das volle Potenzial der Cloud auszuschöpfen."

Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloudorientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Unternehmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen bietet Systeme, Software und Cloud-Services, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal auszuführen, unabhängig davon, ob sie in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Strukturen vor Ort erstellen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen funktionieren, unterstützt NetApp Unternehmen beim Aufbau ihrer eigenen Datenstrukturen und bei der sicheren Bereitstellung der richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Personen jederzeit und überall. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005298/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Chris Drago

NetApp

1 (831) 900-8889

chris.drago@netapp.com

Investorenkontakt:

Kris Newton

NetApp

1 (408) 822-3312

kris.newton@netapp.com