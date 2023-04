Der Cybersecurity-Lösungsanbieter RevBits wurde bei den 19. jährlichen Globee Cybersecurity Global Excellence Awards als einer von zehn Grand Trophy-Gewinnern und Gewinner mehrerer Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen für sein Lösungsangebot ausgezeichnet

RevBits, Sieger in sieben Kategorien der Globee Cybersecurity Awards 2023, treibt die Entwicklung der Cybersecurity-Lösungen weiter voran. Mit der Vergabe der Globee Awards werden die weltweit besten Anbieter für ihre organisatorischen Leistungen, Innovationen, Produkte und Dienstleistungen, Führungsqualitäten, Initiativen und vieles mehr gewürdigt.

RevBits freut sich über sieben Auszeichnungen in unterschiedlichen Kategorien.

Auszeichnungen auf Unternehmensebene:

Grand Trophy Winner RevBits



Bronze Cybersecurity Chief Technology Officer of the Year Mucteba Celik, CTO, RevBits



Auszeichnungen auf Produktebene:

Gold Best Cybersecurity Solutions Consolidator RevBits Cyber Intelligence Platform



Gold Privileged Access Control, Security, Management RevBits Privileged Access Management



Silver Endpoint Detection, Visibility Response RevBits Endpoint Security EDR



Bronze Email Security and Management RevBits Email Security



Bronze Zero Trust Security RevBits Zero Trust Network



"Wir sind hocherfreut zu sehen, dass unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter und unsere Produkte in einem umkämpften Markt, in dem es extrem schwierig ist, zwischen spektakulären, aber unbegründeten Marketingaussagen und tatsächlichem Nutzen zu unterscheiden, ihre Führungsposition behaupten können", so David Schiffer, CEO. "Wir sind stolz darauf, dass wir über die notwendigen technologischen Differenzierungsmerkmale und US-Patente verfügen, um unser Versprechen eines überlegenden Schutzes für unsere Kunden zu erfüllen. Jeder kann unsere Website besuchen, unsere Produkte ausprobieren und sich selbst vom Unterschied überzeugen."

"Innovation steht im Mittelpunkt unseres Handelns", erklärt Mucteba Celik, CTO. "Wir haben wahrscheinlich unter allen Anbietern von Cybersecurity-Software die größte Reichweite auf dem Markt. Dennoch bringt jedes einzelne unserer Produkte innovative und einzigartige Eigenschaften mit, die es von anderen Mainstream-Lösungen unterscheiden. Wir haben eine größere Marktabdeckung mit überlegenen Produkten. Wir freuen uns, dass dies ein weiteres Mal von Experten bestätigt wurde."

Über RevBits

RevBits ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mithilfe von Verhaltensanalysen, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen über die RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) eine neue Ebene der Security IQ erreicht. RevBits CIP ist eine erweiterbare Plattform, die in Syslog, LogRhythm, Splunk, SIEM und andere Log-Management- und Sicherheitsplattformen integriert werden kann. Über das Dashboard oder die mobile App hat ein CISO den Status aller wichtigen Komponenten seiner Cyberabwehr im Blick.

RevBits führt die Cybersicherheit auf die nächste Entwicklungsstufe, indem wir auf Basis von mehreren patentierten Technologien neue Funktionen entwickeln, um unseren Wettbewerbsvorteil zu sichern. RevBits beseitigt Sicherheitslücken zwischen isolierten Produkten, die unterschiedliche Alarme, Protokolle, Ereignisse oder Verhaltensanalysen weder integrieren, korrelieren noch analysieren können. Die patentierte Technologie von RevBits umfasst die branchenweit besten Cybersecurity-Module und gewährleistet einen überragenden Schutz durch ihr nahtloses Zusammenwirken.

Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, New York, USA, mit Niederlassungen in Princeton, New Jersey, Boston, Massachusetts, Houston, Texas, Antwerpen, Belgien und London, Großbritannien. Für weitere Informationen besuchen Sie www.revbits.com/about.

