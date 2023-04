Marsh McLennan (NYSE: MMC), ein weltweit führendes professionelles Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Risiko, Strategie und Personal, gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich Mercer die Fusion von BT Super mit dem Mercer Super Trust abgeschlossen hat. Durch diese Fusion ist einer der wettbewerbsfähigsten Superfonds Australiens entstanden. Mercer gab heute außerdem den Abschluss der Übernahme von Advance Asset Management Limited bekannt, wodurch das Unternehmen seine Position als führender Multi-Manager in Australien weiter ausbaut.

Der Mercer Super Trust ist heute einer der 15 größten Fonds in Australien mit rund 850.000 Mitgliedern und einem verwalteten Gesamtvermögen von 63 Mrd. Dollar*. Mercer ist einer der weltweit führenden Rentenberater und Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von 345 Milliarden Dollar und einem betreuten Rentenvermögen von 16,5 Billionen Dollar.*

"Die Neudefinition des Ruhestands und die Vorbereitung auf die neue Wirtschaft vor dem Hintergrund einer längeren Lebenserwartung haben Priorität für Mercer und unsere Kunden", sagte Martine Ferland, Präsidentin und CEO von Mercer. "Heute machen wir einen bedeutenden Schritt auf unserem Weg zu einer besseren finanziellen Zukunft und freuen uns, Hunderttausenden von Australiern eine größere Auswahl an Anlagemöglichkeiten und verbesserte Erfahrungen für unsere Mitglieder zu bieten."

Die Mitglieder werden auch Zugang zu zusätzlichen Leistungen und Supportdiensten haben, darunter Care Living with Mercer sowie kostenlose, begrenzte Finanzberatung in Bezug auf ihre Altersvorsorge, und viele Mitglieder des fusionierten Mercer Super Trust werden von bedeutenden Gebührensenkungen profitieren.

Laut David Bryant, CEO von Marsh McLennan Pacific und Präsident von Mercer Pacific, werde der Zusammenschluss den Vorsorgesektor zum Wohle der Australier verändern.

"Wir haben unseren Mitgliedern versprochen, ihnen ein marktführendes Angebot in Bezug auf Vorteile, Leistung und Preisgestaltung zu bieten, und heute lösen wir dieses Versprechen ein", erklärte Bryant.

"Durch die Nutzung unserer globalen Reichweite und des Know-hows unseres Teams von rund 2.000 Anlageexperten auf der ganzen Welt werden die Mitglieder von Mercer Super davon profitieren, Teil eines der wettbewerbsfähigsten Superfonds in Australien zu sein und das ist erst der Anfang."

*Auf Basis des verwalteten und betreuten Vermögens zum 31. Dezember 2022; ausgewiesen auf kombinierter Basis für BT Super und Mercer Super.

Über Marsh McLennan

Marsh McLennan (NYSE: MMC) ist ein weltweit führendes professionelles Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Risiko, Strategie und Menschen. Die mehr als 85.000 Mitarbeiter des Unternehmens beraten Kunden in 130 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von über 20 Milliarden Dollar hilft Marsh McLennan seinen Kunden, sich in einem zunehmend dynamischen und komplexen Umfeld zurechtzufinden, und zwar in vier marktführenden Geschäftsbereichen. Marsh bietet datengestützte Risikoberatungsdienste und Versicherungslösungen für gewerbliche und private Kunden. Guy Carpenter entwickelt fortschrittliche Risiko-, Rückversicherungs- und Kapitalstrategien, die den Kunden helfen, profitabel zu wachsen und neue Chancen zu nutzen. Mercer bietet Beratung und technologiegestützte Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, die Arbeitswelt neu zu definieren, den Ruhestand und Anlageergebnisse neu zu gestalten und Potenziale für Gesundheit und Wohlbefinden einer sich verändernden Belegschaft zu erschließen. Oliver Wyman ist ein wichtiger Strategie-, Wirtschafts- und Markenberater für Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor. Weitere Informationen finden Sie unter marshmclennan.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Über Mercer

Mercer setzt sich dafür ein, die Zukunft mutig und intelligent zu gestalten durch die Transformation der Arbeitswelt, die Verbesserung von Vorsorge- und Investmentlösungen sowie durch den Einsatz für Gesundheit und Wohlergehen. Mercer beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter in 43 Ländern und ist in 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Unternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), einem weltweit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Risiko, Strategie und Personal mit 85.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 20 Mrd. Dollar. Durch seine marktführenden Geschäftsbereiche, darunter Marsh, Guy Carpenter und Oliver Wyman, hilft Marsh McLennan seinen Kunden, sich in einem zunehmend dynamischen und komplexen Umfeld zurechtzufinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mercer.com. Folgen Sie Mercer auf Twitter @Mercer und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230403005587/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Erick Gustafson

Marsh McLennan

+1 202 263 7788

Erick.gustafson@mmc.com

Ansprechpartner Investoren:

Sarah DeWitt

Marsh McLennan

+1 212 345 6750

Sarah.dewitt@mmc.com