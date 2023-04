DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHATGPT - Das Bundesdigitalministerium von Ressortchef Volker Wissing (FDP) lehnt eine Blockade von ChatGPT wie in Italien ab. "Wir brauchen kein Verbot von KI-Anwendungen, sondern Wege, Werte wie Demokratie und Transparenz zu gewährleisten" sagte ein Sprecher des Ministeriums dem Handelsblatt. Aktuell geplante EU-Rechtsrahmen könnten "Europa zum weltweiten Vorreiter für vertrauensvolle KI" machen. (Handelsblatt)

BAYER - Der Großaktionär Temasek wird bei der Bayer-Hauptversammlung am 28. April die Wiederwahl von Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann unterstützen. Dies berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Informationen aus Finanzkreisen. Temasek ist der Staatsfonds von Singapur. Er hält 3,5 Prozent der Bayer-Anteile und zählt damit zu den größten Aktionären des DAX-Konzerns. Temasek wolle "in Zeiten des Umbruchs Stabilität und Kontinuität ermöglichen", verlautete in Finanzkreisen. (Wirtschaftswoche)

