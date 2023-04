Emittent / Herausgeber: GBI Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie

Gerhard Mayer übernimmt Geschäftsführung Österreich beim Immobilienentwickler GBI und will SMARTments-Projekte sowie Quartiersentwicklungen forcieren



Gerhard Mayer sieht die GBI am österreichischen Markt vor einer wichtigen wie erfolgsversprechenden Expansionsphase "Die GBI hat sich seit dem Start in Wien im Jahr 2016 hier als relevanter und leistungsfähiger Marktplayer etabliert. Jetzt wollen wir in der nächsten Phase unsere Projektentwicklungsaktivitäten in den zentralen Assetklassen forcieren: vom klassischen Wohnen über gewerbliche Angebote etwa für Studierende bis hin zu den Serviced Apartments." Die Voraussetzungen haben sich durch den Einstieg des neuen Mehrheitsgesellschafters bei der GBI - dem britischen Immobilienfondsmanager Henderson Park - noch einmal deutlich verbessert, trotz der allgemein schwierigen Zeiten in der Immobilienwelt. Mayer: "Durch die hohe Eigenkapital-Ausstattung sind wir in der Lage, Opportunitäten bei Investments zu nutzen und schnelle Entscheidungen zu treffen. Bei Bedarf können Investments direkt getätigt werden, ohne eine Kreditzusage abwarten zu müssen." Neben Wien und Graz, wo die sechs bisherigen GBI Projekte entstanden sind und teilweise auch selbst erfolgreich betrieben werden, stehen für Mayer auch Städte wie Linz, Salzburg, Klagenfurt, Dornbirn oder Innsbruck verstärkt im Fokus.

Vor allem im Bereich Wohnen sieht Mayer unverändert großes Potential. "Die Wohn-Bedürfnisse werden immer vielfältiger, wobei die GBI als Entwickler mit der erfolgreichen SMARTments-Produktlinie bereits etabliert ist." Neben den schon auch bereits in Österreich umgesetzten SMARTments student- und SMARTments business-Angeboten sieht Mayer auch für die GBI Marke SMARTments im neuen Bereich senior living in Österreich erhebliche Wachstumsmöglichkeiten. "So reagieren wir auf die verstärkte Wohnungsnachfrage geburtenstarker Jahrgänge von Mitte der 1950er bis Ende der 1960er Jahre. Für diese Babyboomer-Generation das passende Angebot zu schaffen, ist eine Herausforderung, aber auch eine riesige Chance. Kleinere Einheiten in zentralen Lagen sind aktuell äußerst gefragt. Zudem wird hier von Beginn an bereits optional medizinische oder pflegerische Unterstützung angeboten, die man hoffentlich erst in 15 oder 20 Jahren benötigt. Mit dieser Sicherheit können Bewohner lange selbständig in der häuslichen Umgebung bleiben", so Mayer.

"Die verschiedenen SMARTments Bereiche student, business, living und das neue senior-Angebot sind auch ideal innerhalb eines Quartiers kombinierbar. Bei Bedarf erweitert mit Büros, Hotels oder auch mal mit einem Kindergarten oder einem Hort", erläutert Mayer: "So schaffen wir lebenswerte Areale, in denen sich die Menschen wohl fühlen und die Städte bereichern." Bereits umgesetzt hat die GBI ein Mixed-Use-Gebäude dank einer SMARTments-Kombination und über eine Kooperation mit Joint Venture-Partnern bereits im Wiener Stadtteil Heiligenstadt. "Solche Quartiersentwicklungen werden künftig an Bedeutung zunehmen", prognostiziert Simon Behr, zusammen mit Mayer ebenfalls für den österreichischen Markt zuständiger Geschäftsführer der GBI: "Wir freuen uns dort auf spannende Jahre mit vielen interessanten Investitionsmöglichkeiten."

Über die GBI Group:

Die GBI ist ein Immobilienentwickler, der sich auf geförderte und frei finanzierte Wohnungen, Hotels, Serviced Apartments, Studentenwohnungen und Konzepte für betreutes Wohnen unter der Marke SMARTments konzentriert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die GBI Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von über 2,5 Milliarden Euro verkauft. Darüber hinaus betreibt GBI unter der Marke SMARTments Serviced- und Studenten- Apartments und hat über ihre Tochtergesellschaft GBI Capital einen Investment-Management-Bereich aufgebaut. Gesellschafter der GBI ist der private Immobilienfondsmanager Henderson Park aus Großbritannien. http://www.gbi.ag



