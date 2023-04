DJ L'Oreal kauft Luxuskosmetikmarke Aesop für 2,5 Milliarden Dollar

Von Bill Peters

PARIS (Dow Jones)--Der französische Kosmetikhersteller L'Oreal verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme in Australien. Für 2,525 Milliarden US-Dollar übernimmt die L'Oreal SA laut Mitteilung die Aesop von der Natura & Co. Aesop bietet Haar- und Körperpflegeprodukte auf pflanzlicher Basis an. Vergangenes Jahr erzielte das Unternehmen 537 Millionen US-Dollar Umsatz.

