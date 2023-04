Gute Nachrichten für die Anteilseigner von Lanxess: Der Finanzinvestor Advent hat dem Chemiekonzern für die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für Hochleistungskunststoffe etwas mehr Geld bezahlt als zuvor in Aussicht gestellt wurde. Am 31. März sei eine Zahlung von rund 1,3 Milliarden Euro eingegangen. Die Gründung selbst wurde am 1. April vollzogen. Der Mittelzufluss und eine damit notwendige Steuerzahlung von rund 45 Millionen Euro fallen noch ins erste Quartal. Lanxess will das Geld in ...

