EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Markteinführung

AUTO1 Group SE: Einführung des AUTO1 Group Price Index zeigt Stabilisierung der Gebrauchtwagenpreise nach Rekord-Rückgang



04.04.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Einführung des AUTO1 Group Price Index zeigt Stabilisierung der Gebrauchtwagenpreise nach Rekord-Rückgang Der AUTO1 Group Price Index ist der erste und einzige europäische Gebrauchtwagen-Preisreport, der auf B2B-Transaktionsdaten basiert.

Die Gebrauchtwagenpreise erreichten im 3. Quartal 2022 ein Rekordhoch. Der Index stieg im Juli 2022 auf 171,6, ein Plus von 25,7% im Jahresvergleich.

Im vierten Quartal 2022 folgte ein Rekord-Rückgang der Gebrauchtwagenpreise von 11,8%.

Im ersten Quartal 2023 stabilisierten sich die Preise mit einem Anstieg von 1% vom Januar-Indexwert 149,3 auf 150,9 im März. Berlin, 4. April 2023 - AUTO1 Group SE, Europas führende digitale Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, hat heute den AUTO1 Group Price Index - Der europäische Gebrauchtwagen-Preisreport, vorgestellt. Der neue Index gibt Einblicke in die monatliche Entwicklung der europäischen Verkaufspreise von Gebrauchtwagen im B2B-Bereich seit 2015, basierend auf rund 3,6 Millionen Gebrauchtwagen-Transaktionen. "Als europäischer Marktführer mit einem Marktanteil von 2,5 % bieten wir in mehr als 30 europäischen Ländern die größte Auswahl an Gebrauchtwagen in allen Preiskategorien. Im Jahr 2022 allein hat die AUTO1 Group mehr als 649.000 Autos über ihre Webseiten und Apps verkauft. Indem wir unsere Transaktionsdaten seit der Unternehmensgründung analysieren, haben wir einen richtungsweisenden Index entwickelt, der Preistrends im Gebrauchtwagenhandel zeigt und Einblicke in die gesamte Branche gibt", sagt Dr. Moritz Lück, SVP Sales & Operations AUTO1 Group. Rekord-Rückgang der Gebrauchtwagenpreise in Q4 2022 Nachdem die Gebrauchtwagenpreise ab April 2021 mehrere Quartale in Folge erheblich gestiegen waren, erreichten die B2B-Verkaufspreise im Juli 2022 mit einem Index von 171,6 ihren Höchststand. Die Gebrauchtwagenpreise stiegen während 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Pandemie, des Mangels an Halbleitern und der damit verbundenen Verknappung sowie langen Lieferzeiten für Neuwagen sowie aufgrund des allgemeinen Inflationsdrucks. Nach dem Höchststand im Juli 2022 fielen die Preise. Dabei handelte es sich um den stärksten Rückgang seit Beginn des Index im Jahr 2015. Die Preise sanken im vierten Quartal um 11,8%, von dem Indexwert 171,6 im Juli 2022 auf 151,3 im Dezember 2022. Stabilisierung der Verkaufspreise in Q1 2023 Nach dem starken Preisverfall im vierten Quartal 2022 beobachtet die AUTO1 Group bei den Verkaufspreisen nun ein stabileres Preisumfeld: Der AUTO1 Group Price Index sank von Januar auf Februar um 0,1% von 149,3 auf 149,1. Bei den aktuellen Indexzahlen zeigt der AUTO1 Group Price Index im Monatsvergleich einen Anstieg von 149,1 im Februar auf 150,9 im März, ein Plus von 1,2%. Von Januar bis März stiegen die Preise leicht um 1%. Der AUTO1 Group Price Index wird ab sofort monatlich publiziert und zeigt die neuesten Preisentwicklungen im europäischen Gebrauchtwagenmarkt. Hier stehen die Grafiken zum Download bereit. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Kauf und Verkauf von Autos entwickelt. Seine lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2022 einen Umsatz von 6,5 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Mehr Informationen unter www.auto1-group.com . Über den AUTO1 Group Price Index - Der europäische Gebrauchtwagen-Preisreport Der AUTO1 Group Price Index zeigt die monatliche Entwicklung der Gebrauchtwagenpreise in Europa. Die Gruppe analysiert für den Index ihre Datenbank von rund 3,6 Millionen Gebrauchtwagen-Transaktionen in Europa und hat damit einen richtungsweisenden Index entwickelt, der die Datentransparenz im Gebrauchtwagenmarkt erhöht und Einblicke in Gebrauchtwagen-Preistrends gibt. Der Beginn des AUTO1 Group Price Index ist Januar 2015 mit einem Wert von 100. Der AUTO1 Group Price Index wird monatlich publiziert. Hier sind mehr Informationen zur Index-Berechnung. Media Relations Kontakt Christine Preyer Director Communications & PR Phone: +49 (0)175 64 59 192 Email: press@auto1-group.com Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Phone: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com



04.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com