Nachdem der DAX am Montag 0,3 Prozent im Minus bei 15.580,92 Punkten aus dem Handel gegangen war, dürfte es am heutigen Dienstag bereits wieder nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,3 Prozent im Plus bei 15.623 Zählern. Damit rückt der DAX wieder näher an das Anfang März bei 15.706 Punkten markierte Allzeithoch heran.An der Wall Street zeigte sich am Montag ein uneinheitliches Bild. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial konnte im Tagesverlauf ...

