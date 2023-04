WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Exporte sind im Februar unerwartet deutlich gestiegen und haben damit an den starken Jahresauftakt angeknüpft. Im Monatsvergleich hätten die Ausfuhren um 4,0 Prozent zugelegt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im Januar waren die Ausfuhren bereits um 2,5 Prozent gestiegen.

Analysten wurde von der deutschen Exportstärke im Februar überrascht. Sie hatten zwar mit weiter steigenden Ausfuhren gerechnet. Sie waren aber nur von einem Zuwachs um 1,8 Prozent im Monatsvergleich ausgegangen. Die Importe legten im Februar ebenfalls deutlich zu. Hier meldete das Bundesamt einen Anstieg im 4,6 Prozent, der auch stärker als erwartet ausfiel.

In der deutschen Handelsbilanz meldete das Bundesamt für Februar einen Überschuss saison- und kalenderbereinigt von 16,0 Milliarden Euro. Analysten hatten einen Überschuss von 17,0 Milliarden Euro erwartet./jkr/stk