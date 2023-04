London/Moskau - Russland plant nach Einschätzungen des britischen Militärgeheimdienstes, die Söldner-Gruppe Wagner in der Ukraine durch andere private Militärunternehmen abzulösen. Dies geschehe vor dem Hintergrund einer öffentlichen Fehde zwischen dem russischen Verteidigungsministerium und Wagner, hieß es am Dienstag im täglichen Lagebericht aus London.



Dort wird vermutet, dass die russische Militärführung wahrscheinlich lieber eine private Firma einsetzen will, über die sie mehr Kontrolle hätte. Private Militärunternehmen würden in Moskau wohl als effizienter als die reguläre Armee eingeschätzt werden. Darüber hinaus sei die russische Führung wahrscheinlich der Ansicht, dass "schwere Verluste" unter den privaten Gruppen von der russischen Gesellschaft eher "toleriert" werden als unter den regulären Streitkräften. London zweifelt aber an dem Vorhaben: Es komme kein anderes bekanntes russisches Militärunternehmen an "Größe oder Kampfkraft von Wagner" heran, so die Briten.