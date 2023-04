DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China und Hongkong ruht der Börsenhandel wegen des Qingming-Fests.

TAGESTHEMA

Die australische Notenbank hat wegen der makroökonomischen Unsicherheit und einer Entspannung bei der Inflation eine Zinspause nach zehn Erhöhungen in Folge eingelegt. Die Reserve Bank of Australia (RBA) ließ den Leitzins unverändert bei 3,60 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit mehr als zehn Jahren. "Die Entscheidung, die Zinsen in diesem Monat stabil zu halten, gibt dem Rat mehr Zeit, um die Lage der Wirtschaft und den Ausblick in einem Umfeld beträchtlicher Unsicherheit zu bewerten", sagte Zentralbankgouverneur Philip Lowe. Eine Reihe von Daten signalisiere, dass die Inflation in Australien ihren Höhepunkt erreicht habe, so Lowe weiter. Die RBA sei aber bereit, die Zinsen weiter zu erhöhen, wenn die ökonomischen Daten einen solchen Schritt rechtfertigten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.150,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.237,50 -0,2% Nikkei-225 28.265,84 +0,3% Hang-Seng-Index 20.209,60 -1,0% Kospi 2.477,79 +0,2% Schanghai-Composite 3.303,01 +0,2% S&P/ASX 200 7.231,70 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach der verhaltenen Reaktion auf die Ölpreisrally am Vortag zeigen die Börsen erneut kein einheitliches Bild. Der Ölpreise steigen indes weiter, wenngleich nicht mehr mit der Dynamik vom Wochenauftakt. Die damit heraufbeschworenen Inflationssorgen bauen sich damit aber weiter auf. Nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten, zum Beispiel aus China, steigen mit den anziehenden Ölpreisen auch wieder die Rezessionsängste. Händler sprechen daher von einem aktuell schwierigen Börsenumfeld. Immerhin sind die südkoreanischen Verbraucherpreise einen Tick weniger deutlich gestiegen als erwartet. Das Thema Inflation beschäftigt auch die Anleger in Australien, wo die Zentralbank die Leitzinsen nach zehn Erhöhungen in Folge nun unverändert belassen hat. Gleichwohl deutete sie aber weitere Anhebungen an. In Hongkong belasten vor allem Technologiewerte. Das Schwergewicht Alibaba büßt 2,4 Prozent ein; Ölwerte sind weiter gesucht, Cnooc ziehen um 1,8 Prozent an. Auch in Südkorea und Japan stützen Energietitel. So legen Inpex um 0,9 Prozent und Japan Petroleum Exploration um weitere 1,1 Prozent zu. Nach der Zinspause verliert der australische Dollar in einer ersten Reaktion 0,2 Prozent zum US-Pendant.

US-NACHBÖRSE

AMC Entertainment stürzten um 21,9 Prozent ab, die Vorzüge schnellten dagegen um 22,3 Prozent nach oben. AMC hatte einem Vergleich zugestimmt, der sich auf einen Rechtsstreit mit Aktionären über eine Aktienumwandlung bezog. Die Bedingungen des Vergleichs machten den Weg frei für den Vorschlag, AMC-Vorzüge in Stammaktien zu wandeln. Vista Outdoor gaben 3,9 Prozent ab. Die Gesellschaft legt ein Ertragsverbesserungsprogramm in Höhe von mehr als 50 Millionen Dollar auf. Histogen zogen um 8,4 Prozent an, die Gesellschaft hatte eine Lizenzvereinbarung über geistiges Eigentum mit der John Hopkins University vereinbart. Exela Technologies verloren 5,4 Prozent, das Unternehmen hatte den Verlust im abgelaufenen Quartal fast verdreifacht. Oncternal Therapeutics brachen um 58,1 Prozent ein, nachdem zwei Studien zu Medikamenten eingestellt worden waren.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.601,15 +1,0% 327,00 +1,4% S&P-500 4.124,50 +0,4% 15,19 +7,4% Nasdaq-Comp. 12.189,45 -0,3% -32,45 +16,5% Nasdaq-100 13.148,35 -0,3% -33,00 +20,2% Mo. Fr. Umsatz NYSE (Aktien) 940,7 Mio 1,154 Mrd Gewinner 1.548 2.506 Verlierer 1.481 506 Unverändert 105 92

Uneinheitlich - Rasant steigende Ölpreise in Reaktion auf die Fördermengenkürzung der Gruppe Opec+ schürten zunächst Inflationssorgen, die aber vom enttäuschenden ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wieder gelindert wurden. Die Aktien von Chevron (+4,2%), Occidental Petroleum (+4,4%) und Exxon Mobil (+5,9%) profitierten vom festen Ölpreis. Der Energiesektor war mit plus 4,9 Prozent der mit Abstand größte Gewinner. McDonald's (+0,9%) wird in dieser Woche ihre Mitarbeiter über den bereits im Januar in Aussicht gestellten Personalabbau informieren. Tesla (-6,1%) hat in den ersten drei Monaten des Jahres eine Rekordzahl von Fahrzeugen ausgeliefert, dies war jedoch vor allem Preissenkungen zu verdanken. Swvl Holdings (-12,8%) hatte mitgeteilt, dass es Interessenbekundungen für potenzielle strategische Alternativen gebe, die derzeit geprüft würden. Allerdings machte die Gesellschaft klar, es gebe keine Garantie dafür, dass der Prozess zu einer Transaktion führen werde. Micron Technology gaben weitere 1,2 Prozent ab. Die chinesischen Behörden gehen gegen den Halbleiterkonzern vor und überprüfen die vom US-Unternehmen in China verkauften Produkte auf ihre Cybersicherheit.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,97 -5,8 4,02 -45,5 5 Jahre 3,51 -6,9 3,58 -49,0 7 Jahre 3,47 -6,6 3,54 -50,0 10 Jahre 3,42 -5,3 3,47 -46,4 30 Jahre 3,63 -2,0 3,65 -33,9

Die Anleiherenditen fielen nach den schwächeren Konjunkturdaten, nachdem sie anfangs im Windschatten des Ölpreises gestiegen waren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,0889 -0,1% 1,0902 1,0822 +1,7% EUR/JPY 144,69 +0,2% 144,36 144,62 +3,1% EUR/GBP 0,8779 +0,0% 0,8778 0,8792 -0,8% GBP/USD 1,2403 -0,1% 1,2418 1,2309 +2,6% USD/JPY 132,86 +0,3% 132,43 133,64 +1,3% USD/KRW 1.315,76 +0,5% 1.308,89 1.315,97 +4,3% USD/CNY 6,8844 +0,1% 6,8783 6,8874 -0,2% USD/CNH 6,8859 +0,2% 6,8745 6,8888 -0,6% USD/HKD 7,8494 +0,0% 7,8486 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,6761 -0,3% 0,6783 0,6683 -0,8% NZD/USD 0,6295 +0,0% 0,6292 0,6228 -0,9% Bitcoin BTC/USD 27.924,96 +0,7% 27.727,62 27.787,98 +68,2%

Der Dollar weitete seine Verluste noch etwas aus, nachdem die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe schwächer als erwartet ausgefallen waren. Der Dollarindex sank um 0,4 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,75 80,42 +0,4% +0,33 +0,4% Brent/ICE 85,27 84,93 +0,4% +0,34 +0,5%

Nachdem die Opec+ beschlossen hatte, die Fördermenge zu verringern, zogen die Ölpreise kräftig an. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 80,42 Dollar. Brent legte in ähnlichem Umfang zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.978,75 1.984,60 -0,3% -5,85 +8,5% Silber (Spot) 23,85 24,03 -0,7% -0,18 -0,5% Platin (Spot) 986,20 990,53 -0,4% -4,33 -7,7% Kupfer-Future 4,03 4,05 -0,4% -0,01 +5,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Konjunktursorgen, sinkende Anleiherenditen und der nachgebende Dollar stützten den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.983 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-Automarkt

Der US-Automarkt hat einen guten Start in das neue Jahr verzeichnet und somit das schwierige Vorjahr hinter sich gelassen. Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens J.D. Power sind in den ersten drei Monaten 3,5 Millionen Autos verkauft worden, was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Bis auf Toyota und Stellantis erzielten alle großen Hersteller teils deutliche Zuwächse. Die deutschen Autokonzerne profitierten einmal mehr von der starken Nachfrage nach großen SUV - alleine der Atlas von VW und der Q5 von Audi erzielten ein Absatzplus von 26 bzw. 65 Prozent.

NATURA / AESOP

L'Oreal verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme in Australien. Für 2,525 Milliarden US-Dollar übernimmt die L'Oreal SA die Aesop von der Natura & Co.

SIGNATURE BANK

Die US-Einlagensicherung FDIC will sich ab Sommer vom Kreditportfolio der gescheiterten Signature Bank trennen. Dann soll die Vermarktung des 60 Milliarden US-Dollar schweren Portfolios beginnen. Die Behörden hatten die Bank unter staatliche Aufsicht gestellt, nachdem Kunden in Scharen ihre Einlagen abgezogen hatten.

TIKTOK

Nach Ländern wie den USA, Großbritannien, Kanada und Neuseeland hat nun auch Australien angekündigt, die Nutzung der chinesischen Video-Plattform Tiktok auf Diensthandys von Beschäftigen der Regierung zu verbieten. Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus sagte, die Entscheidung erfolge auf Empfehlung der australischen Geheimdienste und werde "so bald wie möglich" umgesetzt.

