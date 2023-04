Mit dem schwachen Ausblick in der vergangenen Woche hat Nordex einmal mehr enttäuscht. Die Hoffnung der Anleger, dass sich die Profitabilität endlich bessert, geht weiter nicht in Erfüllung. Am Dienstag gibt es nun zumindest wieder gute Nachrichten, der Turbinenbauer meldet einmal mehr einen neuen Auftrag.So liefert Nordex 16 Turbinen des Typs N163/6.X für ein 106-Megawatt-Windprojekt in Litauen. Auftraggeber ist die E energija group, die auch einen langfristigen Servicevertrag unterschrieben hat. ...

