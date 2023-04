Der mexikanische Nahrungsmittelriese Femsa hat im vergangenen Juli ein Übernahmeangebot für die Kioskkette Valora lanciert und die Transaktion im Oktober abgeschlossen.Muttenz - Nach der Übernahme von Valora durch die mexikanische Femsa verschwindet die Valora-Aktie per 17. April von der Schweizer Börse SIX. Die sich noch im Publikum befindenden Aktien wurden gemäss einem Gerichtsurteil für kraftlos erklärt. Letzter Handelstag vor der Dekotierung ist der 14. April. Mit dem per 29. März rechtskräftigen Urteil des zuständigen Gerichts des Kantons Basel-Landschaft...

