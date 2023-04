FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach Kursgewinnen zum Wochenauftakt. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 136,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,26 Prozent.

Für Belastung bei festverzinslichen Papieren sorgten auch unerwartet starke Konjunkturdaten. Am Morgen war bekannt geworden, dass sich die deutschen Exporte im Februar deutlich besser als erwartet entwickelt haben. Im Monatsvergleich legten die Ausfuhren um 4,0 Prozent zu und damit mehr als doppelt so stark wie am Markt erwartet worden war.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger weiter auf Konjunkturdaten richten. Auf dem Programm stehen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone am späten Vormittag und zum Auftragseingang in den USA am Nachmittag./jkr/stk