FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANHUI EXPRESSWAY CO-H-YC1 HU7 CNE1000001X0
AB/FROM ONWARDS 04.04.2023 08:38 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANHUI EXPRESSWAY CO-H-YC1 HU7 CNE1000001X0
AB/FROM ONWARDS 04.04.2023 08:38 CET