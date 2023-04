EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Kammergericht Berlin nutzt USU-Software für IT-Servicemanagement



04.04.2023 / 08:56 CET/CEST

Möglingen - 4. April 2023. Zur transparenten Steuerung und Automatisierung ihrer IT-Management-Prozesse hat sich die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung, vertreten durch den Präsidenten des Kammergerichts (nachfolgend Kammergericht Berlin genannt), für die Lösung USU IT Service Management (ITSM) entschieden. Im Rahmen einer Ausschreibung konnte sich USU mit dem leistungsfähigsten Angebot durchsetzen. Die mehrjährige Rahmenvereinbarung sieht den Erwerb von USU IT Service Management als SaaS-Lösung sowie ein entsprechendes Dienstleistungspaket vor. USU IT Service Management bietet als ausbau- und zukunftsfähige Servicemanagement-Plattform eine zentrale Lösung mit einheitlicher Datenhaltung für alle relevanten ITIL-Prozesse. Durch seine Best-Practice-Module und Integrationsfähigkeit lässt sich das System flexibel und schnell an die spezifischen Bedürfnisse des Kammergerichts Berlin anpassen und bietet daher signifikantes Automatisierungs-Potenzial. Sukzessive werden in den kommenden Monaten die Prozesse Incident, Problem, Change und Asset Management umgesetzt. Zur Unterstützung des Service Desk soll ferner eine Wissensdatenbank aufgebaut werden, über die Anwender allgemeine IT- und fachverfahrensspezifische Probleme selbstständig identifizieren und lösen können. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: http://www.usu.com

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com



