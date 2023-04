Verbesserte Analysemethoden führen zu neuen Uranentdeckungen

Anzeige / Werbung

Das Saraya-Uranprojekt von Haranga Resources Limited (ASX: HAR, FSE: 65EO) im Senegal umfasst eine Fläche von 1.650 km². Nur ein kleiner Teil dieses riesigen Konzessionsgebietes wurde bislang mit Bohrungen einer intensiveren Exploration unterzogen. Für das Unternehmen stellt sich damit zwangsläufig die Frage, wie es diese große Fläche schnell und auch kostengünstig einer ersten Untersuchung unterziehen kann, um anschließend die attraktivsten Gebiete für weitere Bohrungen zu identifizieren.

Die von Haranga Resources gewählte Lösung war, Proben aus den Termitenhügeln zu entnehmen. Sie sind leicht zugänglich und ermöglichen gleichzeitig auch einen Blick unter die Erdoberfläche, denn die Termiten bauen ihre Hügel mit Material, das sie teilweise bis zu 20 Meter unterhalb der Oberfläche finden. Damit kann das Hügelmaterial den Geologen wertvolle Hinweise über die Bedingungen in den oberen Erdschichten geben.



Ein Problem bei dieser Methode ist jedoch die Nachweisgrenze. Aus den Hügeln selbst werden nur verhältnismäßig kleine Proben genommen. Von ihnen muss angenommen werden, dass sie einen recht guten Durchschnitt der geologischen Gegebenheiten in den oberen Erdschichten widerspiegeln.

Die optimierte Nachweisgrenze ermöglicht Haranga Resources die Entdeckung neuer Uranvorkommen

Die in der Vergangenheit von Haranga Resources auf dem Saraya-Projekt genommenen Proben wurden hausintern zunächst mit RFA-Analysen untersucht. Auf einer Fläche von 3,4 km² waren zwischen dem Dezember 2021 und dem Januar 2022 in einem Raster von 50 mal 50 Meter insgesamt 1.366 Proben genommen worden. Ihre Untersuchung ergab eine Uran-Nachweisgrenze von 7,5 ppm.



Im Februar 2023 hat Haranga Resources die gleichen Proben noch einmal untersuchen lassen. Bei diesen Analysen kam jedoch eine aktualisierte Software zum Einsatz und auch die Zählzeiten wurden verlängert. Beides führte dazu, dass die Uran-Nachweisgrenze auf 2,5 ppm sank.



Die deutlich verbesserte Nachweisgrenze hat für Haranga Resources den großen Vorteil, dass auch kleinere Uranmengen sicher nachgewiesen werden können und am Ende der Auswertung ein wesentlich detailliertes Bild mit einer erheblich verbesserten Auflösung der Oberflächenausprägung der Mineralisierung entsteht.