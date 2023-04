Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit klaren Kursgewinnen beendet, der ATX konnte 0,8% fester schliessen, vor allem kräftige Aufschläge bei den Ölwerten zogen den heimischen Leitindex nach oben. Schoeller-Bleckmann konnte ebenso wie OMV deutlich zulegen, für den Ölfeldausrüster ging es um 4,6% nach oben, der Mineralölkonzern erzielte eine Steigerung von 4,1%, hier kam noch zusätzlich am Nachmittag die Nachricht, dass das Unternehmen gemeinsam mit den norwegischen Öl- und Gaskonzern Aker BP eine Lizenz zur CO2-Speicherung in der Nordsee erhalten hat. Von den Konjunkturdaten kamen leicht negative Neuigkeiten, die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich März etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...