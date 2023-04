Neufahrn b. Freising (ots) -So macht der Swimmingpool noch mehr Spaß: Das Familienunternehmen Desjoyaux Pools bietet ein einzigartiges Membran-Filtersystem, welches im Vergleich zu herkömmlichen Sandfiltern deutlich weniger Strom benötigt und tausende Liter Wasser spart.Stromsparendes Inselsystem ohne Zu- und AbläufeEin Desjoyaux-Pool funktioniert als autarkes Inselsystem ohne Rohrleitungen. Er benötigt weder Zu- noch Abläufe - somit gelangt auch kein aufbereitetes Wasser in die Kanalisation. Da das patentierte Monoblock-Filtersystem direkt am Pool verbaut wird und das Wasser nicht über weite Strecken gepumpt werden muss, erreicht die Saugpumpe mit weniger Kraftaufwand eine höhere Umwälzleistung. Dadurch wird der Stromverbrauch deutlich reduziert.Das Filtersystem als Wasser-Sparer beim GartenpoolDie rohrleitungsfreie Anlage ermöglicht einen effizienten Reinigungskreislauf - ohne Produktion von Abwasser. Durch den Einsatz der Membranfiltration entfällt folglich das Rückspülen (Back-Wash). Die Desjoyaux-Textilfiltermembran filtert staubkornfein und sorgt für kristallklares Wasser. Diese lässt sich mit einem Handgriff entnehmen und in der Waschmaschine bei 30°C oder mit dem Gartenschlauch reinigen.Zudem kann das Wasser auch im Winter - ohne Heizung - im Becken bleiben. Der Pool bleibt auf niedrigem Betrieb aktiv, wodurch das Poolwasser sauber gehalten wird. Ein Wasserwechsel oder eine aufwendige Reinigung im Frühjahr entfallen - das spart folglich Zeit, Geld und Nerven.Unkomplizierte Installation direkt am PoolDer Desjoyaux-Filter hat kein separates Pumpenhaus. Durch den rohrleitungsfreien Betrieb reduziert sich das Risiko von Schäden, Verstopfungen und Lecks. Das System ist sehr wartungsarm, schnell installiert und erneuert das Wasser im Gartenpool viel schneller als andere Filter. Während herkömmliche Sandfilter dafür sechs Stunden benötigen, schafft es der Desjoyaux-Filter in zwei Stunden.Mehr als nur FilteranlagenDesjoyaux bietet nicht nur ein eigenes Filtersystem, sondern ist in allen Belangen rund um Swimmingpools der richtige Ansprechpartner. Ob kompletter Pool-Neubau, Sanierung eines bestehenden Schwimmbeckens oder die Nachrüstung des Filtersystems in einem Gartenpool - mit Desjoyaux steht Ihrem unbeschwerten Badespaß nichts mehr im Wege!Erfahren Sie mehr über die innovativen Pool-Filtersysteme: https://www.desjoyaux.de/poolfilterÜber Desjoyaux:Die Firma Desjoyaux Pools GmbH ist ein mit Herz geführter Familienbetrieb. Seit mehr als 55 Jahren spezialisiert sich Desjoyaux auf den Bau von erdverbauten Swimmingpools. Bei dem Marktführer erhält der Kunde alles aus einer Hand - von der Poolherstellung und dem Einbau über jegliches Zubehör bis hin zur Sanierung. Desjoyaux Pools zählt inzwischen über 60 Exklusivpartner in der DACH-Region. Weitere Informationen auf: https://www.desjoyaux.dePressekontakt:Desjoyaux Pools GmbHWilpertinger Str. 185375 Neufahrn bei FreisingAnsprechpartnerin: Angela SchiwietzE-Mail: Marketing@desjoyaux.deOriginal-Content von: Desjoyaux Pools GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095042/100905334